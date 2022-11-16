ໄທ ພະຍາຍາມເພີ້ມການພົວພັນກັບນາໆຊາດ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນໍາໂລກ ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC

ປະເທດໄທ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເລັ່ງຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບບັນດານານາຊາດຫຼາຍກວ່າຊາວປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນໍາລະດັບໂລກ ຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ຢູ່ທີ່ບາງກອກໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ແຕ່ນັກສັງເກດການກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ສູງຂຶ້ນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນ, ແລະການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ປະເທດໄທ ກໍາລັງມອງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າເອງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ.
ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC, ແມ່ນກຸ່ມຂອງບັນດາ 21 ປະເທດ ໃນເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ແລະເປັນຕົວແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະມາພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ້ານການຄ້າ, ການລວມກັນຂອງລະບົບເສດ ຖະກິດ, ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງແລະການສະໜັບສະໜຸນກິດຈະການທາງດ້ານທຸລະກິດ.
ການປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ຫາ 19 ພະຈິກ, ແລະເປັນປະທານໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຢູ່ທີ່ສູນກາງການປະຊຸມພະຣາຊີນີສິຣິກິດໃນບາງກອກ. ໃນນັ້ນ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ງຜິງ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສຸດຍອດໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມແທນ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີນຶ່ງ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົວແທນຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ.