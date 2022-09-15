ຫົວໜ້າທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຢູເຄຣນ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳຣັດເຊຍໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມເລີ້ມຂຶ້ນວ່າ ທ່ານໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກັບກີຢິບ ຊຶ່ງເປັນທີ່ພໍໃຈກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຣັດເຊຍທີ່ຕ້ອງການບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ ແຕ່ທ່ານປູຕິນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະສັ່ງໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປກັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຄົນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍສາມຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານດມີຕຣີ ໂຄແຊັກ (Dmitry Kozak) ທູດພິເສດຣັດເຊຍທີ່ເປັນຄົນຢູເຄຣນໂດຍກຳເນີດ ກ່າວຕໍ່ທ່ານປູຕິນວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທ່ານໄດ້ເຈລະຈານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທຳການຢຶດຄອງຢູເຄຣນຂະໜາດໃຫຍ່ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວເຫຼົ່ານີ້. ການໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໂຄແຊັກຕໍ່ທ່ານປູຕິນເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານປູຕິນໄດ້ກ່າວຢ້ຳຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນການເຮັດສົງຄາມວ່າ ອົງການເນໂຕ້ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງທະຫານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ພວມຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ກັບຊາຍແດນຣັດເຊຍຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍຮັບເອົາປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ໃນເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ແລະວ່າໃນເວລານີ້ ກຸ່ມພັນທະມິດພວມກະກຽມທີ່ຈະຮັບເອົາຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານປູຕິນໄດ້ກ່າວຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍວ່າ ນັ້ນແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຣັດເຊຍ ຈຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການເຈລະຈາກໍຈິງ ທ່ານປູຕິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເວລາມີການນຳສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານໂຄແຊັກນັ້ນວ່າ ການເຈລະຈາເພື່ອໃຫ້ມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໂດຍຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໄປພໍ ແລະທ່ານໄດ້ຂະຫຍາຍຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຮວມເອົາດິນແດນຂອງຢູເຄຣນຈຳນວນນຶ່ງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງແຫຼ່ງຂ່າວ.
ເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບການພົບເຫັນຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມີຕຣີ ເພັສຄັອບ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນແນ່ນອນ ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນໃດໆກັບສະພາບການໂຕຈິງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ. ແນ່ນອນມັນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານໂຄແຊັກບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃດໆຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນທີ່ສົ່ງໄປຫາ ໂດຍຜ່ານທາງວັງເຄຣັມລິນ.
ທ່ານມີຄາຍໂລ ໂພໂດລຢັກ (Mykhailo Podolyak) ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ການເຈລະຈາເພື່ອກະກຽມການຮຸກຮານ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງການເຈລະຈາ ຫຼືໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນ. ທ່ານໂພໂດລຢັກ ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຝ່າຍຣັດເຊຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະແກ້ໄຂດ້ວຍສັນຕິວິທີເລີຍ.”