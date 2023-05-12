ຄວາມພະຍາຍາມຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຫວຽດນາມເຂົ້າມາເປັນພັນທະມິດໃນການແຂ່ງຂັນທາງຍຸດທະສາດກັບຈີນນັ້ນຄົງຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະວ່າ ຮາໂນ່ຍ ບໍ່ກ້າສ່ຽງທີ່ຈະສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງຕົນ, ອີງຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມກ່າວ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ເປັນວັນຄົບຮອບ 10 ປີ ແຫ່ງການເຊັນສັນຍາເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມກັບຫວຽດນາມ, ໄດ້ມີການໂທລະສັບຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄປຫາຜູ້ນໍຳພັກຄອມມີວນິສຫວຽດນາມ ທ່ານຫງວຽນ ຟູ໋ ຈ໊ອງ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາຜ່ານມາ, ຕິດຕາມດ້ວຍ ການໄປຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນຖານະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໃນກາງເດືອນເມສາ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານຈ໊ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ້ມທະວີ ແລະຂະຫຍາຍການພົວ ພັນສອງຝ່າຍ, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວກ່າວ. ທ່ານ ບລິງເຄັນ ກ່າວຍົກຍ້ອງການພົວພັນກັບຫວຽດນາມວ່າ ແມ່ນ “ນຶ່ງໃນບັນດາສາຍພົວພັນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາມີ” ແລະ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການເພີ້ມຄວາມແຂງແກ່ນຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ແຕ່ປີນີ້ ກໍຍັງເປັນປີຄົບຮອບ 15 ປີ ແຫ່ງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແບບ ກວມລວມລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ - ເຊິ່ງມີນ້ຳໜັກທາງການທູດຫຼາຍກວ່າການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມ, ອີງຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຊີ້ແຈງຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຫວຽດນາມ.