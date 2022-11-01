ໃນວັນອັງຄານທີ 8 ພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ຈະພາກັນໄປປ່ອນບັດ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຈະໄດ້ກໍານົດວ່າ ພັກໃດທີ່ຈະໄດ້ຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງໃນອີກສອງປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເຊິ່ງຍັງຈະໄດ້ເພີ້ມສະມາຊິກສະພາປະຈຳລັດ ແລະຜູ້ບໍລິຫານເພີ້ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍລະດັບນໍາອີກດ້ວຍ.
ຖ້າປະຫວັດສາດຫາກເປັນເຄື່ອງບົ່ງບອກ, ມີທ່າທາງວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ສ່ວນໜ້ອຍໆຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງນັ້ນຈະໄປເລືອກຕັ້ງອີຫຼີ, ເຊິ່ງບາງທີ ອາດຈະໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ. ຜົນການສໍາຫຼວດ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍສູນກາງຄົ້ນຄວ້າພິວຫຼື Pew Research Center ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ມີພຽງແຕ່ 36 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ” ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມານີ້.
ພາກສ່ວນຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຈະໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງມີທ່າທາງທີ່ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ ແລະກໍຫຼາຍກວ່າຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມ. ຂໍ້ມູນຂອງສູນ ພິວ ພົບວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນເພື່ອເລືອກຕັ້ງມີອາຍຸ 65 ປີ ຫຼືແກ່ກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸລະ ຫວ່າງ 18 ຫາ 29 ປີເຫຼົ່ານັ້ນ ມີພຽງ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ຈໍານວນເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນໃນການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນ 40 ເປີເຊັນ, ເມື່ອສົມທຽບກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຊາວຮິສແປນິກ 30 ເປີເຊັນ, 27 ເປີເຊັນທີ່ເປັນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ, ແລະ 17 ເປີເຊັນ ເປັນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຊາວເອເຊຍ.