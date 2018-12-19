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ຫຼັງ​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ທູດ ​ກັບ​ດັກ​ໜີ້​ສິນ ສາຍ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ-ຈີນ ​ຍັງຄົງ​ທີ່​ຄື​ເກົ່າ

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ເປີດ​ເຜ​ີຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ໃນ​ທະ​ວີບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢູ່​ມູນ​ນິ​ທິ ເຮີ​ຣີ​ເທ​ຈ໌, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 13 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທີ່​ປຶກ​ສາດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານຈອນ ໂບ​ລ​ ຕັນ
ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ອາຟຣິກາ ສະບັບໃໝ່ ເມື່ອສັບປະ
ດາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວລະບຸ ຈີນ ວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ທັງຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອາຟຣິກາ.

ໃນ​ຈຸດ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ ໃນ​ການ​ກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສ ​ທີ່​ໄດ້ກະ​ກຽມ​ໄວ້ ຢູ່​ມູນ​ນິ​ທິ ເຮ​ຣິ​ເທ​ຈ໌ ນັ້ນ,
ທ່ານ ໂບລຕັນ ໄດ້ອະທິບາຍການມີໜ້າຂອງ ຈີນ ໃນອາຟຣິກາ ວ່າເປັນການປຸ້ນສະ
ດົມ, ສວຍໃຊ້ໂອກາດ ແລະ ຫິວໂຫຍອຳນາດ.

ທ່ານ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ຈີນ ໃນ​ປະ​ເທດ ຈີ​ບູ​ຕີ, ບ່ອນ​ທີ່ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ສ້າງ​
ຖານທັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຕ່າງປະເທດເປັນແຫ່ງທຳອິດ, ແລະ ປະເທດ ແຊມເບຍ,
ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີຂ່າວລືຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ຈະ
ບັງຄັບໃຫ້ປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍບໍ່ແຮ່ນັ້ນ ມອບບໍລິສັດໄຟຟ້າ ZESCO
ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ ຈີນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ ແຊມ​ເບຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ນັ້ນ, ແຕ່ທ່ານ ໂບລຕັນ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຟຣິກາ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ປັກກິ່ງ, ຖ້າ ສະຫະລັດ ບໍ່ລຸກຂຶ້ນ
ເຮັດຫຍັງ.

ແຕ່​ການ​ຕ້ອງ​ຕິຂ​ອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່ປ່ຽນ​ແປງ​ຂະ​ບວນ​ການ ໄຊ​ໂນ-
ອາຟຣິກາ, ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາມາດົນກວ່າເຄິງສັດຕະວັດແລ້ວ, ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອຂອງທ່ານ ຢຸນ ຊຸນ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຄງການ ຈີນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ
ຮ່ວມຂອງໂຄງການ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກ ຢູ່ສູນ ສຕິມສັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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