ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງທ້ອນໂຮມເອົາຄຳຖະແຫລງຕ່າງໆ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ສະບາຍໃຈ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດ ແມ່ນກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ນັ້ນ ມັນກໍແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສູນກາງຂອງພາຍຸນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຮຣີ ແຮຣິສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກບຳນານຈາກກອງທັບເຮືອໂດຍມີຊັ້ນເປັນພົນເອກ ແມ່ນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເພື່ອທີ່ຈະພະຍາຍາມປະຄັບປະຄອງ ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ນັ້ນໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊ່ອຍຊຸກຍູ້ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະໃຫ້ໂຊລ ເພີ້ມການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນໄດ້ຫຼາຍປານ ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການມີໜ້າຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີນັ້ນ.
ບາງທີ ກໍອາດຈະຄາດການໄດ້ວ່າ ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ສັບສົນ.
ເປັນປີທີສອງລ່ຽນຕິດ ທີ່ພວກນັກເຈລະຈາ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຮັບເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການທະຫານຮ່ວມກັນ ທີ່ໄດ້ໝົດອາຍຸ ໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້. ໃນຈຸດນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຂອງປີນີ້ ຝ່າຍເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລຸກອອກຈາກກອງປະຊຸມ ໂດຍກ່າວຫາເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ “ບໍ່ຕອບສະໜອງ” ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ.
ທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ 6 ຮອບ. ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ພວກພະນັກງານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຖານທັບແຫ່ງຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ.
ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຜູ້ໃດ ໄດ້ກົດດັນເກົາຫຼີໃຕ້ໜັກຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍເຮັດແບບຢ່າງເປີດເຜີຍ ເທົ່າກັບ ທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົ່ມມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ “ເປັນຜູ້ທີ່ເອົາລັດເອົາປຽບ” ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ສະຫະລັດບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການປົກປ້ອງ.
ອີງຕາມລາຍງານ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ສຳນຽງຂອງຄົນເອເຊຍ ເພື່ອຢອກລໍ້ປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອປີກາຍນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ “ຮັ່ງມີຫຼາຍແທ້ໆ ແລະອາດຈະບໍ່ມັກພວກເຮົາຫຼາຍປານໃດ.”