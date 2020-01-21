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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໃນ​ຂະ​ນະ ປ. ທ​ຣຳ ກົດ​ດັນ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປະ​ຈຳ​ໂຊ​ລ ກໍ​ຮູ້​ສຶກ​ເດືອດ​ຮ້ອນ

​ລ​ມ​ຕ ກ​ຊ ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ໄມຄ໌ ພອມ​ພຽວ, ຊ້າຍ, ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ​ໂຊ​ລ ທ່ານ​ແຮ​ຣີ ແຮ​ຣິ, ລມ​ຕ ກຊ ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ສະ​ຕີບ​ເວັນ ມາ​​​ນູ​ຈິນ ແລະ​ທີ່​ປືກ​ສາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ, ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງທ້ອນ​ໂຮມ​ເອົາ​ຄຳ​ຖ​ະ​ແຫລງຕ່າງໆ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ​ໃຈ. ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຢູ່ນັ້ນ ມັນ​ກໍ​ແມ່ນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ຈຳ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ນັ້ນ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ພາ​ຍຸນີ້.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ແຮ​ຣີ ແຮ​ຣິ​ສ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ບຳ​ນານ​ຈາກກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ໂດຍ​ມີ​ຊັ້ນ​ເປັນ​ພົນ​ເອກ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ຄັບ​ປະ​ຄອງ ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ນັ້ນ​ໄວ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຊ່ອຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ໂຊ​ລ ເພີ້ມ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ປານ ຕໍ່​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍຂອງ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ນັ້ນ.

ບາງ​ທີ ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຄາດ​ການ​ໄດ້​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ສັບ​ສົນ.

ເປັນ​ປີ​ທີ​ສອງ​ລ່ຽນ​ຕິດ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງກັນໄດ້ ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຮ່ວມ​ກັນ ທີ່​ໄດ້​ໝົດ​ອາ​ຍຸ ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມານີ້. ໃນ​ຈຸດ​ນຶ່ງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ປີນີ້ ຝ່າຍ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ລຸກ​ອອກ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ວ່າ “ບໍ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງ” ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍຕ່າງໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນໄດ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ 6 ຮອບ. ຖ້າ​ພວ​ກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄດ້​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຖານ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ.

ບໍ່​ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຜູ້​ໃດ ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ໜັກ​ຂຶ້ນ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ເຮັດ​ແບບ​ຢ່າງເປີດ​ເຜີຍ ເທົ່າ​ກັບ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຈົ່ມມາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວວ່າ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ “ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເອົາ​ລັດ​ເອົາ​ປຽບ” ທີ່ຈ່າຍ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍສຳ​ລັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ.

​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້ໃຊ້​ສຳ​ນຽງ​ຂອງ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍ ເພື່ອຢອກ​ລໍ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ. ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນະວ່າ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ນັ້ນ “ຮັ່ງ​ມີຫຼາຍ​ແທ້ໆ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມັກ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍປານ​ໃດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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