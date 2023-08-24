ປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິງ ເຫວິນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່າທີຂອງລັດຖະບານຕໍ່ "ການຮັກສາສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນໝັ້ນຄົງ” ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 65 ປີ ການເລີ້ມຕົ້ນວິກິດການຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນຄັ້ງທີສອງ.
ວິກິດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ກຳລັງຂອງໄຕ້ຫວັນແລະຈີນໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງໃນການສູ້ລົບ.
ປະທານາທິບໍດີໄຊ ອິງ ເຫວິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບໃນການປ້ອງກັນຊາດ ຊຸກຍູ້ການປ້ອງກັນປະເທດແບບກຸ້ມຕົນເອງ ແລະສືບຕໍ່ປັບປຸງອຳນາດໃນການສູ້ລົບແລະປັບໂຕໄດ້ໃນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ.”
ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນແລະກຳລັງປັ່ນລົບຂອງຈີນ ອີງຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ປິດລ້ອມໄຕ້ຫວັນໃນວັນເສົາແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງເລີ້ມທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງຕົນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເກາະດັ່ງກ່າວ. ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບນີ້ ມີຂຶ້ນເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດ ຂອງກອງທັບຈີນ “ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເຂດນ່ານຟ້າແລະທະເລ” ແລະທຳການສູ້ລົບ “ພາຍໃຕ້ສະພາບເໝືອນຈິງ.” ການຊ້ອມລົບນີ້ແມ່ນຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຢຸດແວ່ທີ່ສະຫະລັດໃນເດືອນນີ້ ໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານວິລລຽມ ຫຼາຍ.
ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈີນ ໄດ້ເພີ້ມການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງປັກກິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງດິນແດນຂອງຕົນ ທີ່ພາໃຫ້ສະຫະລັດແລະບັນດາພັນທະມິດເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພາຄີທາງດ້ານທະຫານຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຕົກລົງຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານທະຫານ ແລະປະນາມ “ການປະພຶດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະແບບຮຸກຮານ” ຂອງຈີນ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍ ເມື່ອວັນທີ 18 ສິງຫາຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ແຄ້ມເດວິດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນລັດແມຣີແລນ.