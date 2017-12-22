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ພັກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໃນເຂດກາຕາໂລເນຍ

As Spain Braces For Catalonia Elections, Pro-Unity Campaigners Fear Economic Catastrophe
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ພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ຊາວກາ​ຕາ​ໂລ​ເນຍ ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ໃນ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ອາດຈະ​ສາມາດ​ຕັດສິນ​ເຖິງ​ອານາ​
ຄົດຂອງ ​ສະ​ເປ​ນ ​ແລະ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນໄດ້.

90 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງບັດລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ນັບສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທັງສາມຄົນ​ທີ່
​ມາ​ຈາກ​ພັກ​ການ​ເມືອງຂອງ​ພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ໄດ້​ຊະນະ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ
ຮວມກັນ ທີ່ເປັນ​ການພຽງພໍ​ໃນ​ການ​ຍາດເອົາ​ບ່ອນ​ນັ່ງ 70 ບ່ອນໃນ​ຈໍານວນ​ທັງໝົດ
135 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ລັດຖະສະພາ​ຂອງ​ສະ​ເປ​ນ.

​ແຕ່​ວ່່າ​ພັກ​ປະຊາຊົນ ທີ່​ຕ້ອງການ​ຢ່າ​ໃຫ້ກາ​ຕາ​ໂລ​ເນຍ ສືບຕໍ່​ຢູ່ໃນ​ການ​ເປັນເຂດ​ປົກ
ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ເປ​ນ ປາກົດ​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່ຈະ​ເປັນ​ພັກ​ດຽ​ວທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ
​ໂດຍ​ທີ່​ມີ 35 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ.

​ເພາະສະນັ້ນ ມັນບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າໃຜ​ຈະໄດ້​ຮັບສິດປະກອບ​ລັດຖະບານຂຶ້ນ.

ລັດຖະບານ​ສະ​ເປ​ນຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີການ​ເລືອກ​ຕັ້​ງຂັ້ນ ຫລັງ​ຈາກຍຶດ​ເອົາການ​ຄວບ​ຄຸມ
​ລັດຖະບານ​ຂອງກາ​ຕາ​ໂ​ລ​ເນຍ​ໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່​ໄດ້​ມີ​ລົງປະຊາມະຕິ​ເພື່ອ​ປະກາດຄວາມ​
ເປັນ​ເອກ​ກະລາດ ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ ຜ່ານ​ມານັ້ນ. ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາບັນ
ດາ​ຜູ້ນຳເພື່ອ​ເອົາເອກກະລາດ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕິ​ດຄຸກ ຫລື​ໜີ​ໄປລີ້​ໄພຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ.
ຫລາຍ​ຄົນ​ກໍໄດ້​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ໃນ​ໄລຍະທີ່​ມີ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ.

ຜູ້ນຳເຄື່ອນ​ໄຫວຝ່າຍ​ແບ່ງ​ແຍກດິນແດນ ທ່ານ​ຄາ​ເລສ ​ປຸຍ​ດິກ​ມ໋ອນຕ໌ ທີ່​ລີ້​ໄພຢູ່​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ການ​ໂຮມ​ຊຸນ​ນຸມ​ຢູ່​ນະຄອນ​ບຣັສ​ເຊີ​ລວ່າ “ປະ​ເທດສະ​ເປ​ນ​ໄດ້​ປະ
ລາ​ໄຊ.”

ກາ​ນ​ຖົກ​ຖຽງກັນ​ຢ່າງ​ຟັດ​ເດືອດ​ເລື່ອງ​ການ​ປະກາດເປັນ​ເອກ​ກະລາດ​ປາກົດ​ວ່າ ​ໄດ້ພາ​
ໃຫ້​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດ​ອອກໄປປ່ອນ​ບັດ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ. ຢູ່​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ແຫ່ງ
​ນຶ່ງ​ໃນເມືອງ ອາຍ​ແຊມ​ໂປລ ຊຶ່ງ​ຢູ່ພາກ​ກາງຂອງນະຄອນບາເຊິ​ໂລ​ນາ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ​ມາ​ຮອດຕອນທ່ຽງ​ ຈຳນວນ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງປະມານ​ສອງ​
ເທົ່າຂອງ​ການ ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແບບ​ດຽວກັນຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ເມື່ອ​ສອງ​ປີ​ກ່ອນ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຍ່າງຜ່ານໂປສເຕີ ການໂຄສະນາເລືອກຕັ້ງປ່ອນບັດໃນນະຄອນບາເຊ​ໂລ​ນາ ປະເທດສະເປນ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຍ່າງຜ່ານໂປສເຕີ ການໂຄສະນາເລືອກຕັ້ງປ່ອນບັດໃນນະຄອນບາເຊ​ໂລ​ນາ ປະເທດສະເປນ.

ທ່ານຊາ​ວີ​ເອ ດຣູດິສ ຊາວ​ເມືອງ​ຊີອາໂຕ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເປັນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່ຢືນ​ລຽນ​ແຖວ
ຮ່ວມກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ທ່າມກາງແສງ​ແດດ​ຂອງ​ລະດູ​ໜາວ. ທ່ານ​
ໄດ້​ກັບ​ມາ​ເມືອງບາເຊ​ໂລ​ນາ ທີ່​ເປັນ​ບ້ານ​ເກີດຂອງ​ທ່ານ​ ເພື່ອ​ພັກຜ່ອນ​ໃນ​ລະດູ​ໜາວຊຶ່ງ
​ພໍດີ​ຖື​ກັບ​ຕອນ​ມີ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ. ຕິດ​ຢູ່​ເສື້ອ​ຄຸ​ມກັນ​ໜາວ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໂບສີ​ເຫລືອງ
ທີ່ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ອັນ​ດຽວກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກ​ຢູ່​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າສັງຄົມແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຜົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຈະແບ່ງ​ແຍກ​ທີ່​ສຸດ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​
ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍັງບໍ່​ຄິດ​ວ່າພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຍິນຍອມ.”

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