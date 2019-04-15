ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂົ້ວໂລກເໜືອສາກົນປີນີ້ ຢູ່ນະຄອນແຊນຕ໌ ປີເຕີສະ
ເບີຣກ໌ ບັນດາຜູ້ນຳຣັດເຊຍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖະແຫຼງຢ່າງສັນຕິຂຶ້ນມາທີ່ສຸດເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບແຜນຍາວນານຂອງມົສກູສຳລັບນ້ຳກ້ອນທີ່ກຳລັງ
ເປື່ອຍຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ຂວ້າໂລກເໜືອ.
ໃນການຕອບຄຳຖານຕ່າງໆລະຫວ່າງການລິເລີ້ມກອງປະຊຸມສາກົນ ປະ
ທານາທິບໍດີວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ອ້າງເຖິງຜົນປະໂຫຍດດຽວກັນຂອງ
ມົສກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ອະທິບາຍວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ “ໃນຄວາມ
ເຄັ່ງຕືງໃດໆທາງທະຫານ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າ ຣັດເຊຍດຳເນີນການເຝິກຊ້ອມທາງທະຫານຢູ່ຂວ້າໂລກ
ເໜືອ ແຕ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາເພື່ອນບ້ານຂຶ້ນ
ຢ່າງບໍລົດລະ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງຂ້າມເສັ້ນທາງທະເລຂົ້ວໂລກເໜືອ
ທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍໄປ.
ທ່ານໄດ້ປະກາດຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງຮວມທັງບັນດາຜູ້ນຳຈາກຟິນ
ແລນ ໄອຊ໌ແລນ ນໍແວ ແລະສະວີເດນ.
ທ່ານປູຕີນກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ນີ້ແມ່ນເລື້ອງແທ້ ເປັນການຄິດໄລ່ທີ່ດີ
ແລະໜ້າວຽກທີ່ໜັກແໜ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ
ທະເລພາກເໜືອປອດໄພ ແລະເຫັນສ່ອງທາງດ້ານການຄ້າ.
ແຕ່ວ່າເລື້ອງຂອງຄວາມກະຕືລືລົ້ນໂຄງການໆຄ້າຂອງທ່ານປູຕິນ ທີ່
ຈະຮັກສາສະຖານທີ່ຂວັ້ນໂລກເໜືອ ຊຶ່ງຮວມທັງແຜນກໍ່ສ້າງບັນດາທ່າ
ເຮືອ ໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ ແລະແມ່ນແຕ່ຂະຫຍາຍກຳປັ່ນເຈາະນ້ຳກ້ອນ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ມີຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະການເຫລົ່ານັ້ນ.
ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2017 ຢູ່ທີ່ການເດີນສວນສະໜາມວັນໄຊຊະນະປະ
ຈຳປີຂອງມົສກູ ຣັດເຊຍໄດ້ເປີດເຜີຍລະບົບອາວຸດສະນິດໃໝ່ ພ້ອມ
ດ້ວຍລູກສອນໄຟສຳລັບໃຊ້ຢູ່ໃນຂວັ້ນໂລກເໜືອ
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