ຈີນແລະສະຫະລັດ ກຳລັງແນຈຸດເພັ່ງເລັງທາງດ້ານການທູດໃໝ່ຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍກາງ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ການຄອບງຳທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງມົສກູໄດ້ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການລົງໂທດຈາກປະເທດໃນກຸ່ມ ຈີ 7 (G7).
ປັກກິ່ງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະລົງທຶນເກືອບ 4 ຕື້ໂດລາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈີນ-ເອເຊຍກາງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການສ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງກັບກາຊັກສະຖານ, ອຸສເບກກິສຖານ, ກຽກກິສຖານ, ຕາຈິກກິສຖານ ແລະເທີກເມນິສຖານ.
ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາ ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເສີມການພົວພັນຂອງຕົນກັບປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນງານປະຈໍາປີທີ່ວໍຊິງຕັນ ຄືກອງປະຊຸມເຂດທະເລແຄສປຽນ ຫລື Trans Caspian ທີ່ກວມເອົາຂົງເຂດເອເຊຍກາງ, ເຂດໂຄເຄຊັສ (Caucasus) ແລະ ເທີກີ.
ທ່ານນິໂຄລັສ ເບີລິນເນີ (Nicholas Berliner), ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ແລະເຂດເຊຍກາງຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃນທຳນຽບຂາວກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ສະຫະລັດຍັງຄົງ “ຫາທາງສະໜັບສະ ໜຸນຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ” ຂອງປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການແຕກສະຫລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໃນປີ 1991.