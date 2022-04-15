ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກມົສກູປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຢ່າງເຈັບປວດດ້ວຍການສູນເສຍກຳປັ່ນທຸງໃນທະເລດຳ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈອັນເດັດດ່ຽວໂດຍປະຊາຊົນຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ແລະໄດ້ເຮັດ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນສຳລັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືການສູ້ລົບ.”
ໃນຄຳປາໄສເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວໃນແລງວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນພູມໃຈທີ່ລອດພົ້ນມາໄດ້ 50 ມື້ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ເວລາພວກຮຸກຮານ “ມອບໃຫ້ພວກເຮົາໃນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຫ້າວັນ.”
ເມື່ອຢ້ອນຄືນໄປເວລານັ້ນ ແມ່ນແຕ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກທີ່ເປັນເພື່ອນມິດກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເດີນທາງອອກໜີ ໂດຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຢູເຄຣນຈະລອດພົ້ນຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ແຕ່ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ຊາວຢູເຄຣນມີຄວາມກ້າຫານສ່ຳໃດ ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍສ່ຳໃດ ແລະບາງທີອາດເຖິງການດຳລົງຊີວິດໃນວິຖີທາງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ.”
ໂດຍກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຊາວຢູເຄຣນໄດ້ປ້ອງກັນຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທຳລາຍນັ້ນ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ພວກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳປັ່ນລົບຣັດເຊຍສາມາດແລ່ນໜີໄປໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນກະທັງມັນຈົມຢູ່ພື້ນ” ທະເລ.
ນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໝາຍເຖິງກຳປັ່ນລົບຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີມອສກາວາ ຊຶ່ງເປັນຊື່ຂອງນະຄອນຫຼວງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງຢູເຄຣນທີ່ບໍ່ຍອມແພ້ໃນມື້ທຳອິດຂອງການເຮັດສົງຄາມນັ້ນ. ກຳປັ່ນລຳນີ້ໄດ້ຈົມລົງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວມຖືກແກ່ໄປຍັງທ່າ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ຍັງມີການໂຕ້ແຍ້ງ ແບບບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ຍິງໂຈມຕີກຳປັ່ນລຳນີ້ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃນຂະນະທີ່ມົສກູຮັບຮູ້ວ່າ ໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ ບໍ່ແມ່ນຈາກການໂຈມຕີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສັນຍາລັກຂອງການປະລາໄຊສຳລັບຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບພວມເຕົ້າໂຮມກຳລັງຄືນໃໝ່ ເພື່ອຈະເປີດສາກໂຈມຕີຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖອຍອອກໄປຈາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາກເໜືອຢູເຄຣນ ຮວມທັງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ກຳປັ່ນລົບມອສກາວາ ມີຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກລູກສອນໄຟເວີ່ນນຳວີຖີຂະໜາດໄກ ແລະການກຳຈັດກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນອຳນາດໃນການຍິງທຳລາຍຂອງຣັດເຊຍລົງໃນທະເລດຳ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງມົສກູ ໃນການເຮັດສົງຄາມທີ່ສາມາດມອງເຫັນກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດທາງປະຫວັດສາດ. ເວລານີ້ ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 8 ແລ້ວ ການບຸກໂຈມຕີຂອງມົສກູໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ທ່າມກາງການຕ້ານຢັນຢ່າງແຂງຂັນຂອງພວກນັກລົບຢູເຄຣນທີ່ມີຄວາມພິລາດອາດຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາວຸດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ.
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