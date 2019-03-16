ອັດຕາຄົນຫວ່າງງານຂອງເທີກີ ແມ່ນສູງສຸດໃນຮອບ 10 ປີ ຊຶ່ງເປັນຂ່າວບໍ່ດີທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີເຣເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນທີ່ສຳຄັນ.
ອີງຕາມໂຕເລກທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ແລ້ວ ອັດຕາຄົນຫວ່າງງານໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈຳນວນຄົນຫວ່າງງານແມ່ນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ 4 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ.
ໂຕເລກຄົນຫວ່າງງານນີ້ ແມ່ນເປັນຂ່າວບໍ່ດີທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼ້າສຸດພ້ອມກັບການຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ.
ທ່ານເອີດວານເປັນຜູ້ນຳພາພັກ AK ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມຫົວເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເທີກີເອົາໄວ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍ້ອນຂ່າວບໍ່ດີທາງເສດຖະກິດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ການປ່ອນບັດໃນວັນທີ 31 ມີນາຈະມານີ້ ຈຶ່ງກາຍເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ.
ດ້ວຍການຮັບຜ່ານການປະຕິຮູບລັດຖະທຳມະນູນ ອຳນາດທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນກຳມືຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2010 ການຄວບຄຸມຫົວເມືອງສຳຄັນຕ່າງໆຂອງ ເທີກີ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ຂອງແຫຼ່ງອຳນາດແລະການສະໜັບສະໜຸນ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດແຫຼ່ງ ທີ່ຍັງຢູ່ນອກການຄວບຄຸມຂອງທ່ານເອີດວານ.
ທ່ານເອີດວານໄດ້ທຳການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ໂດຍອາໄສຄະແນນນິຍົມທີ່ທ່ານມີຢູ່ນັ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີເທີກີຈະໃຊ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຈຸດໃຫຍ່ສຳຄັນສຳລັບຍຸດທະສາດໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ. ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ມີມາເປັນເວລາ 17 ປີ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການສືບຕໍ່ກຳອຳນາດຂອງທ່ານ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານເອີດວານສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການກ່າວເຖິງເສດຖະກິດ ຍ້ອນທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ອັນທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງຄາດຫວັງຫຍັງ ຈາກພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະມອບໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງທ້າທາຍ ຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມນີ້.” ທ່ານເອີດວານໄດ້ຕ້ອງຕິ ພວກທີ່ໄປຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ເມືອງນຶ່ງໃນແຂວງຊີວາ.
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີເທີກີຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການບັນລຸຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານອື່ນໆ. ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ທ່ານເອີດວານ ໄດ້ເປີດທາງລົດໄຟໃໝ່ຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕ່າງໆໃນນະຄອນອິສຕັນບູລໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ຝຸງຊົນວ່າ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາບັນຫາຊ້ຳເຮື້ອໃນການຈາລະຈອນໄປມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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