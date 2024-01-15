ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ແກ່ຍາວມາຮອດ 100 ມື້

ປັດຈຸບັນນີ, ເປັນເວລາຄົບຮອບ 100 ມື້ຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງເປັນສົງຄາມຫຼ້າສຸດທີ່ຍາວນານ, ນອງເລືອດທີ່ສຸດ, ແລະທໍາລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສັດຕູທີ່ຄຽດຂົມກັນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ການປະທະກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ເມື່ອກຸ່ມຮາມາສດໍາເນີນການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ອິສຣາແອລໄດ້ທໍາການໂຈມຕີເຂດກາຊາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະທາງພາກພື້ນດິນ ເຊິ່ງເປັນການໂຈມຕີແບບທໍາລາຍລ້າງ, ແລະພັງທະລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ການປະຕິບັດງານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ ໃນໂຮງຫມໍຂອງເຂດກາຊາຕ້ອງຍຸຕິລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຫິວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຂະນະນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຄືນໃໝ່ໃນບໍລິເວນພາກເໜືອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ແຕ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເປັນຂົງເຂດທີ່ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຮາມາສກຳລັງລີ້ຊ່ອນຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີ ເຂົ້າໃສ່ຢ່າງເຕັມກຳລັງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກຸ່ມທະຫານບ້ານຂອງເລບານອນເຮັສໂບລລາ ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເກີດການປະທະກັນຂ້າມຊາຍແດນເກືອບທຸກໆມື້ ນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້
ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ນີ້ແມ່ນໂຕເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ພົບເຫັນໃນສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ, ເຊິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງອິສຣາແອລ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຈາກນັກສັງເກດການສາກົນ ແລະກຸ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ:
ຈຳນວນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ເຂດກາຊາ ມີຫຼາຍກວ່າ 23,843 ຄົນ.
ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນອິສຣາແອລ ມີຫຼາຍກ່ວາ 1,200 ຄົນ ແລະຈຳນວນ
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນມີ 347 ຄົນ.
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