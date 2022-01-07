ສະຫະລັດ ແລະຍີປຸ່ນ ຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດສະບັບໃໝ່
ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວມປາກົດຂຶ້ນມາ ຮວມທັງຄວາມສາມາດໃນດ້ານລູກສອນໄຟ
ໄວກວ່າສຽງ ແລະ ຖານຍິງຈາກອະວະກາດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ
ເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍ
ງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຍີປຸ່ນ
ໄດ້ພົບປະກັນທາງອອນລາຍນ໌ ເພື່ອສົນທະນາບາດຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ້ມຄວາມສຳພັນ
ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທ່າມກາງການເນັ້ນໜັກໃສ່ບົດບາດຂອງຍີປຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຕ້ຫວັນ ແລະການຂົ່ມຂູ່ຈາກລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ
ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດສະຫະລັດ ກັບ ຍີປຸ່ນ “ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະພັດທະນາເຄື່ອງ ມືໃໝ່ນຳດ້ວຍ” ໂດຍ
ກ່າວອ້າງເຖິງການເສີມກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃກ້ຢູເຄຣນ ການເອົາບາດກ້າວ “ທ້າທາຍ”
ຂອງປັກກິ່ງ ຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ “ໄວກວ່າສຽງ” ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ໄດ້ຖືກເປົ້າໝາຍຢ່າງເປັນ
ຜົນສຳເລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ.
ຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນເພື່ອສ້າງອາ ວຸດໄວກວ່າ
ສຽງ ຊຶ່ງຄວາມໄວທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດໃຫ້ອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ ຍາກຈະເຫັນ ແລະ
ປ້ອງກັນດ້ວຍລູກສອນໄຟໄດ້.
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