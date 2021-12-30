ມາຮອດປັດຈະບັນນີ້ ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ແລະປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າໃນຂະນະທີ່ມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ, ອີງຕາມຜູ້ອໍານວຍການສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ຫຼື CDC ຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງໂຣເຊລ ວາເລັນສະກີ ທີ່ກ່າວໃນມື້ວັນພຸດ ວານນີ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຖີບຕົວຂຶ້ນເຖິງລະດັບສູງສຸດ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
“ໃນຊ່ວງບໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້, ກໍລະນີຄົນຕິດໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວປະເທດ, ແລະພວກເຮົາກໍຄາດວ່າ ມັນຈະຍັງ ແຜ່ກະຈາຍຕໍ່ໆໄປອີກ ໃນຫຼາຍອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ເຖິງແມ່ນຈະມີຈໍານວນກໍ ລະນີເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍທີ່ຮັກ ສາໂຕຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະເສຍຊີວິດ ແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າຢູ່ໃນຂະນະນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງທີ່ກ່າວເຖິງກໍລະນີຄົນຕິດພະຍາດໂດຍລວມ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍວັນໂດຍລວມໃນ 7 ມື້ ເພີ້ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 60 ເປີເຊັນຈາກອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ເຖິງປະມານ 240,400 ຄົນຕໍ່ມື້. ຈຳນວນສະເລ່ຍໂດຍລວມຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເຂົ້າຮັກສາອາການໃນໂຮງໝໍ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ 14 ເປີເຊັນ ເປັນປະມານ 9,000 ຄົນຕໍ່ມື້ ແລະຈໍານວນ ຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງມາປະມານ 7 ເປີເຊັນ ຢູ່ທີ່ຈໍານວນ 1,100 ຄົນຕໍ່ມື້, ອີງຕາມທ່ານນາງວາເລັນສະກີທີ່ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ ທີ່ທໍານຽບຂາວ.
ຈຳນວນສະເລ່ຍຜູ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາລາຍວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ ໃນສະ ຫະລັດໄດ້ທຳສະຖິຕິໃໝ່ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້.
ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄວຣັສສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ຈະມີອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ໜ້ອຍກວ່າໄວຣັສສາຍພັນເດລຕ້າ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ລະດັບສູງທາງດ້ານ ພະຍາດຕິດແປດຂອງສະຫະລັດ, ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈິ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້, ແລະຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມສາມ ຫລືບູສເຕີ້ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
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