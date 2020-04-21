ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆປະເທດ ພວມຫຼຸດຜ່ອນ ມາດຕະການ ຕ້ານໄວຣັດໂຄໂຣນາ ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນເວລາ ທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້ ວ່າ ຖ້າຫຼາຍໆປະເທດຜ່ອນຄາຍມາດຕະການກັກໂຕ ໄວເກີນໄປ ປະເທດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການກັບຄືນມາລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາອີກກໍເປັນໄດ້.
“ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍ. ແທນທີ່ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມພວກເຮົາເອງ ສຳລັບວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່ ເພື່ອອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໝໍ ທາເກຊີ ກາໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳເຂດພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ ຂ່າວຜ່ານທາງອອນໄລນ໌.
ຄຳກ່າວເຕືອນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະບານຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກພວມພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ເວລາໃດ ແລະວິທີໃດ ທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງໄປແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອພະຍາຍາມຢຸດຢັ້ງ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ລົບກວນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໃນທົ່ວໂລກມາເປັນເວລາສີ່ເດືອນຜ່ານມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານຈີເຊັບເປ ຄອນເຕ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທທີ່ຂຽນລົງໃນເຟສບຸກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະປະກາດແຜນການຂອງຕົນພາຍໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະສານງານກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ “ການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ເທື່ອລະໜ້ອຍແລະໃຫ້ຢືນຢົງ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ການຄາດຄະເນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ” ນັ້ນ ເປັນແຜນການທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ເດືອນພຶດສະພານີ້.
ທ່ານຄອນເຕ ໄດ້ຂຽນໃນເຟສບຸກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະອຳນວຍໃຫ້ເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນທັນທີ ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນີ້ “ອາດຈະເປັນການບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ແລະ “ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ພໍໃຈ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທັງຫຼາຍ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳ ມາເຖິງເວລານີ້ກໍຕາມ.”
ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ ຈະເອົາແນວທາງແບບເປັນຂັ້ນຕອນໄປ ໃນການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຢຸດພັກມາເປັນເວລາຍາວນານແລ້ວນັ້ນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຄາດກັນວ່າ ເຂົ້າປະຊຸມກັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະ ນະດຽວກັນ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກກັນໃນສັງຄົມ ເພື່ອທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ກອງປະຊຸມດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍມີພຽງແຕ່ ສະມາຊິກ 50 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈາກຈຳນວນສະມາຊິກ 650 ຄົນ ໃນສະພາຕໍ່າ ຫຼື House of Commons ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາສະ ມາຊິກຄົນອື່ນໆຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍນຳໃຊ້ການປະຊຸມຜ່ານທາງວີດີໂອ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ນັ້ນ ລັດຖະບານຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ຕົນຫ້າມປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງກັບຄືນໄປຖິ່ນຖານ ຕາມທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ໃນຍາມການສິ້ນສຸດເດືອນສັກສິດຂອງອິສລາມ ຫຼື ຣາມາດານ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນສັບປະດານີ້.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວເຕືອນເຖິງກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສທີ່ອາດຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຖ້າປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ເດີນທາງກັບຄືນໄປບ້ານເກີດແຫ່ງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼາຍກວ່າ 6,700 ລາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໂດຍມີປະມານ 600 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ