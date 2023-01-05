ເກືອບສອງປີຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການໂຈມຕີຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ການສືບສວນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ຂອງລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຈະລາຈົນ ແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໃນ “ລະດັບຄວາມໄວແລະຂອບເຂດແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ຊຶ່ງມີຜູ້ຖືກຈັບກຸມແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 950 ຄົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂຕເລກທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ປະມານ 2,000 ຫາ 2,500 ຄົນ ທີ່ເຊື່ອວ່າໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກຫໍລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາພວມປະຊຸມກັນ ເພື່ອໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2020.
ແຕ່ທ່ານກາແລນ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳຍັງມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະນຳເອົາພວກລະເມີດກົດໝາຍມາຮັບຄວາມຜິດ.
ທ່ານກາແລນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ໃນເລື້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກທີ່ໄດ້ກະທຳຜິດໃນການບຸກໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະດຳເນີນການທຸກສິ່ງຢ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນອຳນາດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກ.”
ທ່ານເດວິດ ຊັນເບີກ (David Sundberg) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການປະຕິບັດການພາກສະໜາມຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເປັນຜູ້ນຳພາການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສືບສວນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີ.
ທ່ານຊັນເບີກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ໃນຊຸມເດືອນແລະຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງອົງການ FBI ທີ່ວໍຊິງຕັນຈະສືບຕໍ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຫ້ອງການຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາພວກທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເພື່ອນຳເອົາເຈດຕະນາລົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາແທນເຈດຕະນາລົມຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ມາຮັບຄວາມຜິດ.”
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ຖືກຈັບ ມາຮອດເວລານີ້ແມ່ນພົວພັນກັບການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ແມ່ນປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາອາຊະຍາກຳທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນວ່າ ບຸກເຂົ້າໄປໃນ ຫຼືມີໜ້າຢູ່ໃນຕຶກອາຫານທີ່ມີການຈຳກັດຂອງລັດຖະບານ ອີກຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຄວາມຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້.