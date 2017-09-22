ທະຫານໄທ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລະເບີດ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້

ຕໍາຫລວດໄທກ່າວວ່າ ລະເບີດຂ້າງຖະໜົນລູກນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ທີ່ວຸ້ນວາຍ ຂອງ
ປະເທດ ໄດ້ສັງຫານທະຫານ 4 ຄົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ຍັງມີທະຫານອີກຫ້າຄົນ ແລະພົນລະເຮືອນນຶ່ງຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຫດລະເບີດແຕກ ໃນວັນສຸກມຶື້ນີ້ ທີ່ຈັງຫວັດປັດຕະ ນີ.
ຂົງເຂດຊາຍແດນຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນ ໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ
ມາເປັນເວລາກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ໃນຂະນະພວກກະບົດຊາວມາເລຊຶ່ງ
ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ສູ້ລົບກັບລັດຖະບານ ທີ່ຊາວພຸດເປັນຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ
ເພື່ອຢາກມີສິດປົກຄອງຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການວາງລະເບີດໃນຄັ້ງ
ນີ້ເທື່ອ.
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