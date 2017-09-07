ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງອິນເດຍ ໄດ້ເຕືອນປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີການກຽມພ້ອມກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດຈະເກີດສົງຄາມ 2 ດ້ານ ກັບຈີນແລະປາກິສຖານໃນເວ
ລາດຽວກັນ.
ທ່ານນາພົນ Bipin Rawat ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຕົນທີ່ຈະ “ຍາດແຍ່ງເອົາ” ດິນແດນຂອງອິນເດຍ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກະທຳມາໃນການ
ປະເຊີນໜ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນເຂດພູຫິມະໄລ ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນສັບປະດານີ້.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະມີເຫດການແບບນີ້ຕື່ມອີກ ຄືກັນກັບການປະເຊີນໜ້າ
ໃນເຂດພູພຽງ Doklam ໃນພູຖານ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນເຂດ
ຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ.
ຖ້າຫາກວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ Rawat ໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່
ປາກິສຖານຈະຖືເອົາໃນໂອກາດນີ້ ໂຈມຕີຈາກທາງພາກຕາເວັນຕົກຕໍ່ສັດຕູຂອງຕົນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ“ພວກເຮົາຕ້ອງມີການກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການ
ຕາມແນວຊາຍແດນທາງພາກເໜືອ ແລະຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.”
“ເທົ່າທີ່ ພວກສັດຕູທາງຕາເວັນຕົກ ພິຈາລະນານັ້ນ,” ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງປາກິສຖານ
“ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າ ຈະມີທາງໃດໆ ໃນການປະນິປະນອມ ຍ້ອນກອງກຳລັງທາງ
ທະຫານຂອງພວກເຂົາ, ລະບົບການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຖືກສັ່ງສອນໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ອິນເດຍ ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າແຕກແຍກອອກຈາກກັນ.”
ອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ ໄດ້ເຮັດສົງຄາມກັນມາແລ້ວ 3 ເທື່ອ ນັບຕັ້ງແຕ່ທັງສອງ
ປະເທດໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກອັງກິດ ເມື່ອ 70 ປີ ປີກ່ອນ. ອິນເດຍ ແລະຈີນ
ແມ່ນໄດ້ສູ້ລົບກັນຄັ້ງນຶ່ງ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ.
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