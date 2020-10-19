ອາເມເນຍ ແລະ ອາເຈີບາຍຈານ ກ່າວຫາກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດຢຸດຍິງ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ

ອາເມເນຍ ແລະ ອາເຈີບາຍຈານ ໄດ້ກ່າວຫາເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳຄັ້ງໃໝ່ ໃນພາກ ເຂດ ນາກໍໂນ-ຄາຣາບັກ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ ແຍກຕົວອອກໄປ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມເນຍ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ມີການລະເມີດການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳ, ສັດຕູໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ໃນທິດທາງພາກເໜືອ ໃນເວລາ 4 ນາທີ ຫຼັງທ່ຽງຄືນ ຫາ 2 ໂມງເຊົ້າ 45 ນາທີ, ແລະ ໄດ້ຍິງຈະຫຼວດໃນທິດທາງພາກໃຕ້ ຈາກ 2 ໂມງເຊົ້າ 20 ນາທີ ຫາ 2 ໂມງ ເຊົ້າ 45 ນາທີ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເຈີບາຍຈານ ຕໍ່ມາໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເວົ້າວ່າ “ສັດຕູໄດ້ຍິງໃສ່ບໍລິເວນຂອບເຂດເມືອງ ຈາບຣາຢິລ, ພ້ອມກັບໝູ່ບ້ານຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກພື້ນນີ້ດ້ວຍການໃຊ້ປືນຄົກ ແລະ ປືນໃຫຍ່,” ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ກອງທັບບົກ ອາເຊຣີ “ໄດ້ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ກໍໄດ້ອອກມາກ່າວຕໍ່ ຕ້ານການມຸ່ງຮ້າຍຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ກ່າວປະນາມ “ທຸກໆການໂຈມຕີໃສ່ເຂດທີ່ມີຄົນໜາ ແໜ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ນາກໍໂນ-ຄາຣາບັກ ດັ່ງກ່າວ.”
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກປະກາດຜ່ານໂຄສົກທ່ານ ສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ນັ້ນ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃສ່ເມືອງ ການຈາ ເຊິ່ງ ເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງ ອາເຈີບາຍຈານ, ວ່າຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຊັ່ນດຽວກັນການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ມີການຈຳ ແນກຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ.”
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າງຕໍ່ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຢໍ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານກັບລັດຖະທົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາເມເນຍ ແລະ ອາເຈີ ບາຍຈານ ນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນມີພັນ ທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ, ໄວ້ຊີວິດ ແລະ ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນ ຖານພົນລະເຮືອນໃນການດຳເນີນການທາງທະຫານ.”
ອາເຈບາຍຈານ ແລະ ອາເມເນຍ ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງຄັ້ງໃໝ່ ເລີ່ມໃນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງພາຍໃນນຶ່ງອາທິດເພື່ອທີ່ຈະບັນເທົາການຕໍ່ສູ້ສາມອາທິດໃນເຂດ ນາກໍໂນ-ຄາຣາບັກ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາເມເນຍ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສາທາລະ ນະລັດ ອາເມເນຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອາເຈີບາຍຈານ ໄດ້ຕົກລົງຕໍ່ການຢຸດຍິງ ເພື່ອມະນຸດສະທຳໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ, ເວລາສູນໂມງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.”