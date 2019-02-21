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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ ​ຢູ່​ເຮ​ຕີ ຍ້ອນມີ​ອາ​ວຸດ ໃນ​ຄອບ​ຄອງ ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ ສ​ຫ​ລ ແລ້ວ

ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 5 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ຂັງຢູ​່ເຮ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຜ່ານ​ມາ ຍ້ອນ​ມີ​ອາ​ວຸດ​ ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ແລະ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆນັ້ນ ໄດ້​ເດີນ​ທາວງໄປ​ຍັງເມືອງ​ມາຍ​ອາ​ມີ, ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ, 2019

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ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 5 ຄົນ ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ຊາຍ 8 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ຂັງ​ໃນ​ວັນ​ທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຜ່ານ​ມາ ຍ້ອນ​ມີ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ຍິງ​ໄດ້​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ແລະ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆນັ້ນ ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເຮ​ຕີ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງປອກ​ໂອ​ແປ​ຣັງ​ຂອງ​ເຮ​ຕີ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ກ່ອນ​ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຢູ່​ສານ​ຕາມ​ກຳ​ນົດ.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂໍ້​ໃດ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫລືກໍບໍ່​ຮູ້​ວ່າເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຂັງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃສ.
ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໜັງ​ສື​ພິມ Miami Herald ໂດຍ​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງແຫລ່ງຂ່າວ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຕຳ​ຫລວດແຫລ່ງ​ນຶ່ງເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ແລ້ວ," ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 5 ຄົນ​ນັ້ນ. ພວກ​ຜູ້​ຊາຍເຫລົ່າ​ນັ້ນ ແມ່ນອະ​ດີດນັກ​ລົບ​ ໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ ຂອງ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ ຫລື Navy SEALS, Christopher Michael Osman, Cristopher Mark McKinley, ອະ​ດີດ​ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ທະ​ຫານ​ມາ​ຣີນ Kent Leland Krocker ແລະ ຄົນ​ອະ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທ້າວ Dustin Porte ແລະ​ທ້າວ Talon Ray Burton.

ຊາວ​ເຊີ​ເບຍສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບຊື່​ວ່າ ທ້າວ Vlade Jankvic ແລະ Danilo Bajagic, ຊຶ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນຜູ້​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຊາວ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ອາ​ໄສ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ, ອີງ​ຕາມຮູບຢູ່​ໃນ​ບັດ​ຂຽວ​ຂອງ​ລາວທີ່​ສົ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຂ່າວ VOA ​Creole. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ມາຍ​ອາ​ມີ ຂອ​ງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ໂດຍ​ສາຍ​ກາ​ນ​ບິນ American Airlines. ຊາຍ​ສັນ​ຊາດເຮ​ຕີ​ຄົນນຶ່ງ, ທ້າວ Michael Estera, ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເນ​ລະ​ເທດ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮ​ຕີ​ຢູ່.

ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ປືນ​ຍາວ​ທີ່​ຍິງ​ໄດ້​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດຫລາຍ​ກະ​ບອກ, ປືນ​ສັ້ນ, ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ສື່​ສານ​ທາງ​ດາວ​ທຽມ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ປ້າຍນັ້ນ.

ການ​ຈັບ​ກຸມ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຂຶ້ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ທີ່​ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ຊາວ​ເຮ​ຕີ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Jovenel Moise ທີ່ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອ​ງ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້ ແລະ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທຳ​ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫລວງນັ້ນ ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

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