ມີການເພີ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຊອກຫາ ເຮືອດຳນໍ້າ ອາເຈັນຕີນາ ທີ່ຫາຍສາບສູນ

ກອງທັບເຮຶອ Argentina ກ່າວວ່າ ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ເຮືອດຳນໍ້າໄດ້ຫາຍ
ສາບສູນ ໄປອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍ່ແມ່ນຊະນິດຂອງສັນຍານ ຮ້ອງຂໍການ ຊ່ວຍເຫລືອສຸກ
ເສີນ ແລະກໍບໍ່ເຊື່ອວ່າ ມາຈາກເຮືອດຳນໍ້າ.
ສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າ ບາງຄົນໃນບັນດາລູກເຮືອ 44 ຄົນຂອງເຮືອ
ດຳນໍ້າ ARA San Juan ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ຊອກຫາຢູ່ມະຫາ
ສະໝຸດ Atlantic ຕອນໃຕ້.
ກອງທັບເຮືອຍັງໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຮືອດຳນໍ້າລຳນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເກີດ
ບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັບຄືນເຂົ້າທ່າຢູ່ Mar del Plata 400 ກິ
ໂລແມັດ ຢູ່ທາງໃຕ້ນະຄອນ Buenos Aires ເວລາເຣືອລຳນີ້ໄດ້ຫາຍສາບສູນ.
Brazil, Chile, Uruguay, Peru ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໄດ້ພະຍາຍາມ ຮ່ວມກັນ
ຊອກຫາ ແຕ່ໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກລົມແຮງ ແລະຄື້ນຟອງທະເລ.
ອັງກິດ ທີ່ໄດ້ສູ້ລົບໃນສົງຄາມກັບ Argentina ເມື່ອຊຸມປີ 1980 ກຳລັງໃຊ້ເຄື່ອ ວິທະຍາ
ສາດຄົ້ນຫາຢູ່ພື້ນທະເລ. ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຊອກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງອົງການ NASA ເຮືອບິນຕາມລ່າຫາເຮືອດຳນໍ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພເຮືອດຳນໍ້າ.
ເຮືອດຳນໍ້າທີ່ມີຄວາມຍາວ 66 ແມັດ ສ້າງຢູ່່ເຢຍຣະມັນ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນກາຊວນ ໄດ້
ຮັບໃຊ້ມາແຕ່ປີ 1985. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮືອດຳນໍ້າ ແມ່ຍິງຄົນທຳອິດຂອງ Argentina ທ່ານ
ນາງ Eliana Krawczyk ແມ່ນສະມາຊິກຄົນຂອງພວກລູກເຮືອດຳນ້ຳລຳນີ້.
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