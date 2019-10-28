ປະທານາທິບໍດີ ຫົວອານຸລັກນິຍົມ ທ່ານ ໂມຣີຊີໂອ ມາຄຣີ ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຜ່າຍແພ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງອາເຈັນຕິນາ ເມື່ອຄືນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍແຜ້ວທາງໃຫ້ພັກເປີໂຣນິສ ທີ່ນິຍົມແນວທາງກາງອຽງຊ້າຍ ຂອງປະເທດ ໄດ້ກັບຄືນມາກຳອຳນາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ທ່ານອາລເບີໂຕ ເຟີນານເດັຊ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍ ຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ໃຈຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ການແກ້ໄຂ້ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຊຸດໂຊມ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຕົກຢູ່ໃນພາວະຍາກຈົນ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ຈະເປັນຂີດໝາຍທີ່ກາຍເປັນເລື້ອງຮືຮາກັນ ຂອງການກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ສູງສຸດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງ ຄຣິສຕີນາ ເຟີນານເດັສ ຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ສະໝັກ ແລະເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານອາລເບີໂຕ ເຟີນານເດັສ ນັ້ນ ທັງຍັງເປັນອະດີດຫົວໜ້າ ແລະອັນທີ່ພວກນັກວິຈານ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນອຳນາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງບັນລັງຂອງທ່ານ ນຳດ້ວຍ.
ທ່ານມາຄຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ວ່າ ທ່ານໄດ້ໂທລະສັບຫາ ທ່ານອາລເບີໂຕ ເຟີນານເດັຊ ເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທ່ານ ແລະໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າເພື່ອໂອ້ລົມກັນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບສີບົວຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານມາຄຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ ການປ່ຽນລັດຖະບານມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເພື່ອທີ່ຈະນຳມາຊຶ່ງຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງຊາວອາເຈັນຕິນາ ໝົດທຸກຄົນ ເພາະວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຄວາມຜາສຸກຂອງ ຊາວອາເຈັນຕິນາ ໝົດທຸກຄົນ.”
ທາງການຂອງອາເຈັນຕິນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຟີນານເດັຊ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 47.83 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ກັບ 40.66 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງ ທີ່ທ່ານມາຄຣີ ໄດ້ຮັບ ໂດຍທີ່ຄະແນນສຽງທັງໝົດໄດ້ຖືກນັບໄປແລ້ວ 91.21 ເປີເຊັນ. ທ່ານເຟີນານເດັຊ ຕ້ອງການສຽງສະໜັບສະໜຸນ 45 ເປີເຊັນ ຫຼື ສຽງສະໜັບສະໜຸນ 40 ເປີເຊັນ ໂດຍມີຄະແນນສຽງ 10 ເປີເຊັນນຳໜ້າ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ຕິດຕາມມາໃກ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະຫລີກເວັ້ນ ການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານມາຄຣີ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2015 ໂດຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ໃນເວລານັ້ນ ຊາວອາເຈັນຕິນາ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນ ຊຶ່ງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ເຟີນານເດັຊ ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ມື້ລາງສາມີຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຄອບງຳວົງການການເມືອງຂອງອາເຈັນຕິນາ ມາໄດ້ 12 ປີ ແລະໄດ້ຂຽນສັນຍາໃໝ່ກັບສັງຄົມພົນລະເຮືອນຂອງອາເຈັນຕິນາ. ແຕ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັດຂາດຂອງອະດີດຜູ້ນຳຄົນນີ້ ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີວົງຈອນຂອງຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມສິ້ນຫວັງ ກັບຄືນມາສູ່ ອາເຈັນຕິນາ ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ທັງສອງເຟີນານເດັຊ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນມາເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ດ້ານນອກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງປິຕິຍິນດີ ດ້ວຍການໂບກທຸງຊາດສີຟ້າກ່ານຂາວຂອງອາເຈັນຕິນາ.