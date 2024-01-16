ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີອິດທິພົນກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ພວມສູ້ລົບກັບກອງທັບ ໃນມຽນມາ ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບຊາຍແດນ ຂອງອິນເດຍແລະບັງກລາແດັສໄດ້ແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ພາລັກວາ (Paletwa) ແມ່ນຫົວເມືອງທຳອິດທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງກອງທັບອາຣາຄານ. ກຳລັງປະກອບອາວຸດກຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີ້ມໂຈມຕີແບບບໍ່ຄາດຄິດຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທາງທະຫານໃນເມືອງພາລັກວາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຊິນ (Chin) ເມື່ອກາງເດືອນພະຈິກ.
ເມືອງພາລັກວາ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງລັດຣາໄຄນ໌ ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນບັງກລາແດັສ ແລະອິນເດຍ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບອາຣາຄານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂດພາລັກວາທັງໝົດໄດ້ກາຍເປັນ “ເຂດປອດການປົກຄອງສະພາທະຫານ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີເທື່ອ.