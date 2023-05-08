ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດໃນສັນນິບາດອາຣັບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຮັບເອົາຊີເຣຍເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຄືນອີກ ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກໂຈະ ມາໄດ້ທົດສະວັດກວ່າແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຮວບຮວມເອົາການຜັກດັນໃນພາກພື້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບຄືນມາປົກກະຕິ ກັບປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງໂຄສົກສັນນິບາດອາຣັບກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ທ່ານກາມາລ ໂຣສດີ (Gamal Roshdy), ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສັນນິບາດອາຣັບກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປິດລັບຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຣັບ ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງສັນນິ ບາດອາຣັບ ທີ່ນະຄອນຫລວງໄຄໂຣຂອງອີຈິບ.
ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສັນນິບາດອາຣັບຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກໂຈະໃນປີ 2011 ຫຼັງຈາກມີການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດຂອງທ່ານອາຊາດ ຕໍ່ການປະທ້ວງ ຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ພາໃຫ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະຫຼາຍປະເທດອາຣັບໄດ້ຖອນທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອອກຈາກນະຄອນຫລວງດາມາກັສ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ປະເທດອາຣັບຫລາຍປະເທດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ອີຈິບ ໄດ້ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ ແລະພົບປະຂັ້ນສູງກັບຊີເຣຍຄືນອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງປະເທດ ລວມທັງກາຕາ ຍັງຄົງຄັດຄ້ານການຫັນເອົາການພົວພັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍປາສຈາກການແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ການຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຊີເຣຍກໍຕາມ.
ບັນດາປະເທດອາຣັບ ພວມພະຍາຍາມບັນລຸຄວາມເຫັນພ້ອມເປັນເອກະສັນກັນ ກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າ ຈະເຊີນເອົາທ່ານອາຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນນິບາດອາຣັບທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພານີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງຣິຢາດຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຫລືບໍ່ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຈັງຫວະຄວາມໄວຂອງການຫັນສາຍພົວພັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະໃນເງື່ອນໄຂໃດທີ່ຊີເຣຍ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ກັບຄືນມາເປັນສະມາຊິກໄດ້.