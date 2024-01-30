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​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງ​ວົນ ຢູ່​ໃນ​ອິ​ນ​ເດຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ສຳ​ຫຼວດ​ຂອງ​ຈີນ ມຸ່ງ​ໜ້າ​ສູ່​ ໝູ່​ເກາະ​ມາ​ລ​ດີບ

ແຟ້ມ - ປ. ມາ​ລ​ດີບ ທ່ານ​ໂມ​ຮາ​ເໝັດ ມູ​ອິ​ສ​ຊູ ອອກ​ຈາກ​ພິ​ທີ​ສາ​ບານ​ໂຕ ​​ທີ່​ເມືອງ​ມາ​ເລ ​ວັນ​ທີ 17 ພະ​ຈິກ 2023. ທ່ານ​ໄດ້​​ສັນ​ຍາ ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ທະ​ຫານ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ເກາະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ຫຼັງ​ຈາ​ກ​ສາ​ບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ.
ແຟ້ມ - ປ. ມາ​ລ​ດີບ ທ່ານ​ໂມ​ຮາ​ເໝັດ ມູ​ອິ​ສ​ຊູ ອອກ​ຈາກ​ພິ​ທີ​ສາ​ບານ​ໂຕ ​​ທີ່​ເມືອງ​ມາ​ເລ ​ວັນ​ທີ 17 ພະ​ຈິກ 2023. ທ່ານ​ໄດ້​​ສັນ​ຍາ ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ທະ​ຫານ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ເກາະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ຫຼັງ​ຈາ​ກ​ສາ​ບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ກຳ​ປັ່ນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ລຳ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຈອດ ​ທີ່ໝູ່​ເກາະ​ມາ​ລ​ດິບໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ບ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໂດຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ແບບນີ້​ໃນທາງ​ທະ​ຫານ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ລ​ດີບ ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນ ຊຽງ ຢາງ ຮອງ 3 (Xiang Yang Hong 3) ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໂດຍ​ຈີນ “ເພື່ອ​ແວ່​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ສັບ​ປ່ຽນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ ​ແລະ​ອາ​ຫານ.” ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃດໆ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ມາ​ລ​ດີບ.

ການ​ປະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ລະ​ຫວາງ​ອິນ​ເດຍ​ແລະ​ມາ​ລ​ດີບ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂມ​ຮາ​ເໝັດ ມູ​ອິ​ສ​ຊູ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ ເປັ​ນ​ຜູ້​ນຳ​ຍົມ​ຈີນນັ້ນ.

ແຟ້ມ​ຮູບ: ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາ​ລ​ດີບ ທ່ານ​ໂມ​ຮາ​ເໝັດ ມູ​ອິ​ສ​ຊູ ໃນ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ທີ່ຫໍ​ສາ​ລາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມັງ​ກອນ 2024 (cnsphoto via Reuters)
ແຟ້ມ​ຮູບ: ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາ​ລ​ດີບ ທ່ານ​ໂມ​ຮາ​ເໝັດ ມູ​ອິ​ສ​ຊູ ໃນ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ທີ່ຫໍ​ສາ​ລາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມັງ​ກອນ 2024 (cnsphoto via Reuters)

ມາ​ລ​ດີບ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ຈອດ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຈີນ ມ​າ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ອີກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍ ຄື​ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ໂຈະ ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ປີ ບໍ່​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຕົນ.

ການ​ໂຈ​ະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂອງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ຈີນ 2 ລຳ​ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ສອດ​ແນມ​ອີກ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຈອດ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນ​ຮອບ​ສອງ​ປີ​ເຄິ່ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ໃນ​ປີ​ກາຍ
ນີ້ ​ກຳ​ປັ່ນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ສີ ຢານ 6 (Shi Yan 6) ກໍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ທາງ​ທະ​ເລ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງສ​ຣີ​ລັງ​ກາ.

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