ແອັບໂປລ ຂໍໂທດ ຫລັງຈາກປວງຊົນຮ້ອງໂຮ ວ່າບໍລິສັດ ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ ໄອໂຟນເກົ່າ ຊ້າລົງ

ບໍລິສັດແອັບໂປລ ໄດ້ຂໍຄະມາໂທດຕໍ່ປວງຊົນທີ່ໄດ້ລັກເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງ ໂທ
ລະສັບ ໄອໂຟນເກົ່ານັ້ນຊ້າລົງ.
ແອັບໂປລ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງ
ຕົນວ່່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກທ່ານຈຳນວນນຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊື່ອມສັດທາຕໍ່ບໍລິສັດແອບ
ໂປລ. ພວກເຮົາຂໍອະໄພນໍາພວກທ່ານຫລາຍໆ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍແບບມີເຈດຕະນາ ແລະ
ກໍຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ພາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນແອັບໂປລມີໄລຍະການໃຊ້ງານສັ້ນລົງ ຫລືຫລຸດ
ລະດັບປະສົບການທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອພັກດັນພວກລູກຄ້າໃຫ້ພາກັນໄປຍົກລະດັບການຂອງໂທລະສັບຂອງຕົນຂຶ້ນຈັກເທື່ອ.”
ໃນຕົ້ນອາທິດນນີ້ ແອັບໂປລ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄອໂຟນທີ່ເກົ່ານັ້ນຊ້າລົງ.
ຫ້ອງທົດລອງພຣີເມດ ທີ່ເຮັດເຄື່ອງຊອບແວທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງທໍາງານ
ຂອງໄອໂຟນ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ປາດກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ໄອໂຟນ 6 ແລະໄອໂຟນ 7 ນັ້ນ ທໍາງານນັບມື້ນັບຊ້າລົງໃນເວລາທີ່ມັນເກົ່າລົງ. ແອັບ
ໂປລໄດ້ແກ້ໄຂເລື່ອງທີ່ອ້າງເຖິງດັ່ງກ່າວໃນສອງມື້ຕໍ່ມາ.
ແອັບໂປລ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ເອົາຊອບແວຣ ດັ່ງກ່າວອອກມາໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂທ
ລະສັບສອງລຸ້ນນີ້ ປະຕິບັດງານຊ້າລົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແບັດເທີຣີ ລີຕຽມ ໄອອນທີ່ເກົ່າ
ແກ່ຂອງຕົນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງໂທລະສັບມີບັນຫາໃນບາງຄັ້ງຄາວ ຫລື
ບໍ່ກໍເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບປິດລົງຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ.
ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບຊອບແວຣ ກໍແມ່ນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມພະລັງງານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຊ້າລົງ
ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂທລະສັບປິດລົງ.
ແອັບໂປລ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາບາດກ້າວ “ໃນການແກ້ໄຂຄວາມ
ເປັນຫ່ວງຂອງພວກລູກຄ້າ ເພື່ອເປັນການຕອບຄືນຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະເພື່ອນໍາເອົາ
ຄວາມເຊື່ອຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າແອັບໂປລ ບໍ່ໄດ້ “ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ” ເຮັດໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນ” ກັບ
ຄືນມາອີກ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວລວມມີການຫລຸດລາຄາຂອງການປ່ຽນແບັດເທີຣີ ທີ່ໝົດໄລຍະ
ປະກັນໄພຂອງໄອໂຟນ 6 ແລະໄອໂຟນໃນລຸ້ນຕໍ່ໆມາ ລົງຈາກ 79 ໂດລາ ມາເປັນ
29 ໂດລາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບໍລິສັດ ແອັບໂປລ ກໍໄດ້ຖືກຕິຕຽນຈາກພວກທີ່ສົ່ງເສີມການສ້ອມແປງໂທລະສັບ ມາເປັນເວລາດົນນານ ວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນແບັດເທີຣີ ດ້ວຍຕົນເອງຍາກ.
ແຕ່ວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຄໍາຂໍອະໄພນໍາລູກຄ້າ.
ແອບໂປລ ຍັງກ່າວວ່າຕົນຈະອອກຊອບແວລ IOS ຫລ້າສຸດໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ ໂດຍມີ
ຄຸນລັກສະນະໃໝ່ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດດໍາເນີນງານຂອງແບັດເທີຣີຂອງ
ໄອໂຟນເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າຫາກສະພາບການມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ການທໍາງານຂອງແບັດເທຣີ.
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