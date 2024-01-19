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​ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ມຸ່ງ​ໜ້າ​ສູ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ ເພື່ອ​ຢ້ຽມ​ຢາມ 4 ປະ​ເທດ

ແຟ້ມ - ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ N'Djili ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​​ຣ​ວັນ​ດາ ກິນ​ຊາ​ຊາ ຄອງ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 10 ສິງ​ຫາ 2022. ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ ທ່ານ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຄບ​ເວີດ ໄອ​ວໍ​ຣີ​ໂຄ​ສ​ທ໌ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ແລະ​ອັງ​ໂກ​ລາ.
ແຟ້ມ - ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ N'Djili ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​​ຣ​ວັນ​ດາ ກິນ​ຊາ​ຊາ ຄອງ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 10 ສິງ​ຫາ 2022. ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ ທ່ານ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຄບ​ເວີດ ໄອ​ວໍ​ຣີ​ໂຄ​ສ​ທ໌ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ແລະ​ອັງ​ໂກ​ລາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ເຄບ​ເວີດ ໄອ​ວໍ​ຣິ​ໂຄ​ສ​ທ໌ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ແລະ​ອັງ​ໂກ​ລາ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້ານີ້ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ປະ​ກາດ ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ຂອງ​ທ່ານ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ມຸນ​ຕີ 17 ທ່ານ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ ​ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ປີ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ປະ​ສົງ ຢາກ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢ​າມ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃນ​ປີນີ້ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ປະ​ກາດແຜນ​ການ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ເທື່ອ.

​ໂຄ​ສົກກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ແມັດ​ທິວ ມິ​ລ​ເລີ້ ກ່າວ​ວ່​າ ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ວັນ​ຂອງ​ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ຈະ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ເລື້ອງສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເລັ່ງ​ລັດ​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ແບບ​ໃດ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ຮວມ​ທັງ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

“ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃສ່​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ແບບ​ໃດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ທາງ ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ສາ​ມາດ​ທຳ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ໂລກ ທ່ານ​ມິ​ລ​ເລີ້​ກ່າວ.

ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ວ່າ ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເນື້ອ​ໄນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫຼື​ບໍ່? ທ່ານ​ນາງໂມ​ລ​ລີ ພີ (Molly Phee) ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ກ່າວ​ວ່າ ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ກ່ອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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