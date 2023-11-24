ບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາຈັດການຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນການຮັບມື ສຳລັບການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຕໍ່ຜູ້ຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ຈີນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ຢູ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ຈາກວັນທີ 15 ແລະ 17 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນທ່ານ ສີ ແລະ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ປະທະກັນໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ໃນນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC, ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບໃນກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຈີນ.
ພວກປະທ້ວງທີ່ຄັດຄ້ານການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງ ຈີນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເອກະລາດສຳລັບ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານສີ ທີ່ຟາດທ່ອນເຫຼັກ, ເສົາທຸງ, ຄັນຮົ່ມໃສ່ ແລະ ສີດສະເປໝາກເຜັດໃສ່ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ,ສູນ ມອສໂຄນ (Moscone Caenter) ບ່ອນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຖືກຈັດ, ແລະ ໂຮງແຮມ ເຊັ້ນ ເຣຈິສ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ສີ ພັກຢູ່, ແລະ ສະຖານທີ່ໆສຳຄັນອື່ນໆໃນເມືອງນັ້ນ.
ທ້າວ ທັອບຈໍ ຊຸນທຣິມ, ສະມາຊິກຂອງພວກນັກສຶກສາທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ສຳລັບພາກພື້ນ ທິເບດ ທີ່ເສລີ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ຕິເບດ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຈີນ.
ທ້າວ ຊຸນທຣິມ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ສະຖານທີ່ປະທ້ວງໃກ້ກັບສະໜາມບິນ, ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລຊາວ ທິເບດ 3 ຄົນຖືກຕີໂດຍຜູ້ຊາຍ ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກ. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂທລະສັບຂອງນຶ່ງໃນຊາວ ທິເບດ ນັ້ນ ແລະ ໄດ້ດຶກໂທລະສັບອີກໜ່ວຍນຶ່ງລົງໄປໃນນ້ຳ. ຊາວ ທິເບດ ສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ຫົວ ແລະ ຕົນໂຕ ພ້ອມກັບກະດູກຫັກ ແລະ ຖືກນຳຕົວສົ່ງໄປໂຮງໝໍໂດຍລົດພະຍາບານ.