ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າກຸ່ມປະກອບອາວຸດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານໄດ້ລົງທະບຽນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອດຳເນີນການຫາການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເມືອງໃນສະຫະລັດ.
ການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຕອບຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານຕ້ານກຸ່ມຕາລີບານແຫ່ງຊາດ ຫລື NRF ທີ່ວ່າຫ້ອງການສາກົນຂອງແນວ ໂຮມດັ່ງກ່າວ “ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການ” ຢູ່ໃນອາເມລິກາ.
ທ່ານອາລີ ໄມແຊມ ນາຊາຣີ (Ali Maisam Nazary), ຫົວໜ້າດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານຕາລີບານ, ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກຜ່ານມາຜ່ານທາງທວີດເຕີ (Twitter) ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ NRF ຈະ “ຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໄປທົ່ວໂລກໃນໄວໆນີ້.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ “ຮູ້ວ່າອົງການທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ “ແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານແຫ່ງຊາດ” ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເປັນຕົວແທນຂອງຕ່າງປະເທດໃນວັນທີ 26 ຕຸລານີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄສົກທ່ານນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການຕັດສິນໃຈລົງທະບຽນ ແມ່ນເຮັດໂດຍຜູ້ລົງທະບຽນ ແລະບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການ ເພີ່ມເຕີມ ຫຼືໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຫຼືຫນ່ວຍງານອື່ນຂອງ ລັດຖະບານອາເມຣິກາ.
ໂຄສົກກ່າວວ່າ "ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນນີ້ສາມາດເປີດຫ້ອງ ການໃນສະຫະລັດໄດ້ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເລີຍ."
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຍຶດຄອງອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກ ໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຕາເວັນຕົກຢູ່ໃນນະຄອນ ຫລວງກາບູລອອກ ຂະນະທີ່ທະຫານອະເມຣິກັນ ແລະອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ຖອນ ຕົວອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກ 20 ປີ ແຫ່ງຂອງການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນສົງຄາມຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ.
ກຸ່ມອິສລາມ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊົນເຜົ່າພາສຕັນ (Pashtun) ໄດ້ປະກາດການອະໄພຍະໂທດໃຫ້ ທຸກຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນລັດຖະບານ ຊຸດກ່ອນນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ກັບໄປຄວບຄຸມ ປະເທດຄືນອີກ, ເຖິງແມ່ນວ່ານັກລົບຂອງຕາລີບານຈະຖືກກ່າວຫາວ່າທຳການ ສັງຫານອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອັຟການິສຖານກໍຕາມ.
NRF ອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຕັ້ງຖານທັບຢູ່ພາກສ່ວນທີ່ເປັນພູດອຍທີ່ສຳຄັນຂອງຮ່ອມພູ ພານເຊຍ (Panjshir) ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີຊົນເຜົ່າຕາຈິກເປັນຊຸມຊົນສ່ວນໃຫຍ່, ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 100 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະກ່າວວ່າຜູ້ນໍາຂອງພວກທີ່ເອີ້ນວ່າຕໍ່ຕ້ານນັ້ນໄດ້ອອກຈາກອັຟການິສຖານໄປແຕ່ດົນແລ້ວ.
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