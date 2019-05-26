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ການ​ໂຈມ​ຕີ ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ ຢິວ ກຳ​ລັງ​ລະ​ບາດ ໃນ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ

ສະ​ມາ​ຊິກ ຊຸມ​ຊົນ​ຊາວ ຢິວ ຄົນ​ນຶ່ງ ໃສ່​ໝວກ ກິ​ບ​ປາ ລົມ​ກັບ​ສື່ມ​ວນ​ຊົນ ກ່ອນການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຊາວ ຊີ​ເຣຍ ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ ທຳ​ຮ້າຍ​ຮ່າງ​ກາຍຢູ່​ສານ ມ​ວາ​ບິດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ເບີ​ລິນ. 19 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຕໍ່​ຕ້າ​ນ​ຊ​າວ ຢິວ ຂອງ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ຊາວ ຢິວ ວ່າມັນ
ອາດເປັນອາດຕະລາຍ ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງປະເທດທີ່ຈະໃສ່ໝວກ ກິບປາ, ເຊິ່ງ
ຮູ້ຈັກກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ໝວດກະໂຫຼກ, ທີ່ໃສ່ເປັນປະເພນີໂດຍຜູ້ຊາຍຊາວ ຢິວ. ລາວບໍ່
ໄດ້ລະບຸວ່າ ລາວໄດ້ອ້າງເຖິງຂົງເຂດໃດຂອງປະເທດ.

ທ່ານ ເຟ​ລິ​ກ​ສ໌ ໄຄ​ລ​ນ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ສື່ມ​ສວນ​ຊົນ Funke ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​
ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດແນະນຳໃຫ້ຊາວ ຢິວ ໃສ່ໝວກ ກິບປາ
ໄປທຸກບ່ອນທຸກເວລາໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ.”

ກ​ານ​ເຕືອນ​ຂອງທ່ານ ໄຄ​ລ​ນ໌ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ ຢິວ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ເຢຍຣະມັນ.

ຄະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ຍົກ​ເລີກ​ການ​ລະ​ງັບ​ຍັບ​ຢັ້ງ ແລະ ຄວາມ​ຫຍາບ
ຄາຍ ເຊິ່ງກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດນັ້ນ” ໄດ້ມີສ່ວນຕໍ່ຈຳນວນການໂຈມຕີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
“ອິນເຕີແນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນຫານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ມັນກໍໄດ້
ມີການໂຈມຕີຕໍ່ວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາມາຕະຫຼອດ.”

ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ ຢິວ “ມີ​ຮາກ​ຖານ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ” ໃນສັງ​ຄົມ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແລະ “ມັນໄດ້
ຢູ່ທີ່ນີ້ມາຕະຫຼອດ.” ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງ ຝຣັ່ງ ໂດຍທ່ານນາງ
ຄລາໂອເດຍ ວາໂນນີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສູງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ຕ້ານຊາວ
ຢິວ.

ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ໜັງ​ສື​ພິມ ຮານ​ແດ​ລ​ສບ​ລາດ (Handelsblatt) ນັ້ນ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ ແຄັດທາຣີນາ ບາລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆ “ແມ່ນໜ້າ
ອັບອາຍຂາຍໜ້າ ສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ໄຄ​ລ​ນ໌ ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ກຸ່ມ​ຂວາ​ຈັດ ສຳ​ລັບ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​
ຢິວ ສ່ວນຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອີກບັນຫານຶ່ງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ແມ່ນການມາຮອດ
ຂອງຜູ້ຂໍລີ້ໄພຊາວມຸສລິມໃນ ເຢຍຣະມັນ, ຜູ້ທີ່ອາດມີອິດທິພົນ ຈາກສະຖານີໂທລະ
ພາບບາງແຫ່ງ “ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຕໍ່ຮູບພາບທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງຊາວ ອິສຣາແອລ ແລະ ຢິວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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