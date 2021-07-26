ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ໄທ ຍັງດໍາເນີນໄປຢູ່ ເຖິງແມ່ນຈໍານວນຄົນ ຕິດໂຄວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ກໍຕາມ

ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ປະເຊີນນກັບຕຳຫຼວດທີ່ໄປປະຈໍາຢູ່ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃນບາງກອກໃນວັນທ້າຍອາທິດນີ້ ຂະນະທີ່ປະເທດໄທກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບຈໍານວນກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ກໍາລັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນ ທາງໃນນະຄອນຫຼວງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບ ທາງດ້ານການເມືອງ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການປະຕິຮູບ ແມ່ນເກີດມາຈາກຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປີກາຍນີ້ ພ້ອມໆກັນກັບຄວາມໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ເລີ້ມການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ COVID-19 ນັ້ນ ຢ່າງຊັກຊ້າ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີກໍລະນີຄົນເປັນ COVID-19 ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຢູ່ບາງກອກກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປິດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ຫລື ຈະເປັນສະພາບອາກາດທີ່ປຽກຊຸ່ມ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດກີດຂວາງກຸ່ມຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍການຂີ່ລົດຈັກ ແລະຂີ່ລົດໃຫຍ່ໄປໃກ້ໆກັບອະນຸສາວະລີແຫ່ງໄຊຊະນະ ໃນເຂດຍ່ານຣາດຊະເທວີ. ເພື່ອເປັນການເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າພັນສາຂອງຊາວພຸດ, ພວກທີ່ເດີນຂະບວນນັ້ນ ໄດ້ນຸ່ງຊຸດປະເພນີໄທ. ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຍົກມືສາມນິ້ວ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປະຕິຮູບ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງ ພະຍາຍາມເດີນຂະບວນ ໄປທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານໃນບາງກອກ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຣະຢຸດ ຈັນໂອ ຊາ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານລາອອກຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ປະເຊີນກັບຕຳຫຼວດປາບການຈະລາຈົ ທີ່ຢືນລຽນກັນເປັນແຖວໆຢູ່. ຖະໜົນຫົນທາງໄດ້ຖືກປິດໄວ້ໂດຍສິ່ງກີດກັນຕ່າງໆ ທີ່ພັນດ້ວຍເສັ້ນລວດໜາມໝາກຈັບ ແລະຕູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຫລື ຄອນເທັນເນີຂະໜາດໃຫຍ່.
ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ນັກສຶກສາຄົນນຶ່ງ ຢູ່ບາງກອກ ທີ່ບອກວ່າຊື່ອັງກິດຂອງນາງ ແມ່ນທິລເລີນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ນາງກຳລັງປະທ້ວງເພື່ອໃຫ້ມີການປະຕິຮູບຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບຫຼາຍຂຶ້ນອີກ, ລວມທັງສິດທິຂອງແມ່ຍິງນໍາ.
ນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳຢູ່ໃນປະເທດນີ້, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິຮູບມັນ."
ການປາກົດຕົວຄືນມາອີກຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ແຕ່ວ່າ ມີພຽງອາທິດແລ້ວນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການປະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທໄດ້ໃຊ້ແກັສນໍ້າຕາ ແລະລູກປືນຢາງເພື່ອຂັບໄລ່ການປະທ້ວງຕາມຖະໜົນດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍນັ້ນ ໃຫ້ສະຫລາຍຕົວອອກໄປ.