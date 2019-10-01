ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນລີເບຍ ຂອງສະຫະລັດ ນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານ ພວກນັກລົບຂອງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ 7 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ກອງບັນຊາການ ກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ
ເຂດອາຟຣິກາ ຫຼື AFRICOM.
ມັນເປັນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຄັ້ງທີສີ່ຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃນເດືອນນີ້ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນເມືອງ ເມີຊຸກ (Murzuq) ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດ
ລີເບຍ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດບັ້ນນຶ່ງ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ
ລັດອິສລາມ ຈຳນວນ 17 ຄົນ ແລະ ອີກ 11 ຄົນ ກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງ AFRICOM. ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ ກໍໄດ້ສັງຫານ
ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ 8 ຄົນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດການ ໂດຍການປະສານງານກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ
ຊາດຂອງລີເບຍ ເພື່ອຫລຸດ “ປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການ
ຕໍ່ຕ້ານປະຊາຊົນລີເບຍ” ຂອງກຸ່ມລັດອິສ ດັ່ງທີ່ ພົນຕີກອງທັບບົກສະຫະລັດ ວີລລ້ຽມ
ເກເລີ ຜູ້ບັນຊາການດ້ານປະຕິບັດການ ປະຈຳ AFRICOM ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຊຸດໂຊມລົງ
ໃນລີເບຍ ໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນບໍລິເວນທະເລຊາຍ ທີ່ຂາດການປົກຄອງ
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ສ່ວນພວກທະຫານຢູ່ໃນສັງກັດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດຂອງບີເບຍ ໄດ້ທຳການສູ້ລົບ
ກັບກອງກຳລັງທີ່ນຳພາໂດຍ ຈອມຜະເດັດການ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການ
ຂອງກອງທັບແຫ່ງຊາດຂອງລີເບຍ. ການສູ້ລົບກັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍ
ຄົນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຕຣີໂປລີ ແລະໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະເມືອງ
ນ້ອຍ ລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ.
ໃນສອງສາມເດືອນມໍ່ໆມານີ້ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ
ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດ ຕໍ່ພວກພົນລະເຮືອນຊາວລີເບຍ ແລະພວກກຳລັງ
ທະຫານ ນັ້ນ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານເພີ້ມຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍ
ທາງດ້ານການເມືອງໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ໃນລີເບຍ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດ ຕໍ່ອົງການຂ່າວວີໂອເອ ແລະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເປີດຕົວພວກເຂົາເຈົ້າເອງ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ຕໍ່ການໂຈມຕີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ລາຍງານບາງສ່ວນກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ປະມານ ລະຫວ່າງ 500
ຫາ 750 ຄົນ ແມ່ນກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລີເບຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ
ຄຶດວ່າ ຕົວເລກນັ້ນ ແມ່ນສູງກວ່າ ອັນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານໄປ ວ່າ ເປັນນັກລົບຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ສືບຕໍ່ຫລົບໜີອອກມາຈາກຊີເຣຍນັ້ນ.