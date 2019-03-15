ກອງກຳລັງໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງສູ້ລົບ ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ໄດ້ ປະກາດ
ຕົນເອງວ່າ ເປັນປະເທດອິສລາມ ຫຼື ຄາລີເຟຕ ຈຸສຸດທ້າຍທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ກໍສາມາດ
ຕີເລິກເຂົ້າໄປໃນທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມພວກກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍອມຈຳນົນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບສອງວັນຜ່ານມານີ້.
ການຕໍ່ສູ້ກັນ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ບາກຮູຊ ຕັ້ງຢູ່ນອກຊານເມືອງ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງ
ເໜືອຂອງຊີເຣຍໄດ້ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໂດຍມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍບັ້ນ
ຂອງກຳລັງປະສົມ ແລະ ການຍິງປືນໃຫຍ່ຫຼາຍລູກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າ ໃນຍາມຄ່ຳ
ຄືນແຈ້ງຂຶ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ IS
ກໍໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີ ດ້ວຍພວກລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຫຼາຍຮອບເປັນໄລຍະໆ ໃສ່
ກອງກຳລັງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SDF ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທັບ
ເຂົ້າໄປນັ້ນ.
ແຕ່ຂະນະທີ່ຕາເວັນໄດ້ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ພາກັນເລີ້ມອອກມາຈາກຖ້ຳ ແລະອຸໂມງຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນ ໄດ້ພາກັນຍ່າງອອກມາຢ່າງຄ່ອຍ ໂດຍຈະເຫັນຜ້າພັນແຜ ຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ສ່ວນພວກແມ່ຍິງຈຳນວນນຶ່ງ ກໍອຸ້ມລູກນ້ອຍ ຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ລົ້ມລຸກຄຸກຄານລົງມາຈາກພູຫີນ ທ່າມກາງສຽງ ລູກປືນຄົກ
ແລະສຽງປືນຍິງດັງສະໜັ່ນເປັນໄລຍະໆ ທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ ດ້ານຫຼັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ພວກຄົນຈຳນວນ 1,300 ຄົນ ກໍໄດ້ຍອມຈຳນົນ
ຕໍ່ກຳລັງ SDF ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍນຳມາຊຶ່ງຈຳນວນພວກ ຄົນທັງໝົດທີ່ອອກມາ
ຈາກເມືອງບາກຮູຊ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຳລັງ SDF ໄດ້ເລີ້ມບຸກ ໂຈມຕີຄືນອີກ ໃນວັນອາທິດ
ຜ່ານມາ ນັ້ນ ເປັນຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ.
ກຳລັງ SDF ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍົກຍ້າຍ ພວກຄົນ
ດັ່ງກ່າວ ອອກໜີແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໄດ້ຖ່ວງດຶງເວລາການບຸກ ໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ໂດຍທີ່ກອງກຳລັງ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ
ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມ IS ຈາກຫຼາຍທິດທາງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຳລັງ SDF ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບ IS ຢ່າງໜ້ອຍ 112 ຄົນ ໄດ້
ຖືກສັງຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດຜ່ານມາ ແຕ່ຫາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຍັງເຫຼືອ
ອີກຫຼາຍປານໃດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ