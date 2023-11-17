ເຂດກາຊາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການປິດການສື່ສານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເນື່ອງຈາກການບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ ຢຸດເຊົາ ຍ້ອນຂາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຫຼັກ ສອງແຫ່ງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
"ພວກເຮົາເສຍໃຈທີ່ຈະຕ້ອງປະກາດວ່າ ການບໍລິການໂທລະຄົມທັງຫມົດໃນ ເຂດກາຊາ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທັງຫມົດທີ່ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍໄດ້ຫມົດລົງ, ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາ," ບໍລິສັດໂທລະຄົມປາແລັສໄຕນ໌ ຈໍວັລ (Jawwal) ແລະ ພັລເທລ (Paltel) ໄດ້ປະກາດໃນຖະແຫຼງການທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ເຕືອນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກີດການປິດການສື່ສານອື່ນໆ ໃນເຂດ ກາຊາ ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
"ການປິດລະບົບໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເປັນການລະເມີດສິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ໃນລະຫວ່າງເກີດວິກິດການ," ທ່ານນາງ ເດໂບຣາ ບຣາວ (Deborah Brown), ນັກຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຈີອາວຸໂສຂອງ Human Rights Watch ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ບຣາວ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ການປິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານແບບແກ່ຍາວ ແລະທັງໝົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ສາມາດປົກປິດຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ບ່ອນທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດ."
ການປິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ອອກຈາກ 4 ເມືອງໃນພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເປັນການສົ່ງສັນຍານວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ອາດຈະຫັນໄປຫາເຂດທີ່ອິສຣາແອລ ເຄີຍເວົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຈະປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ.