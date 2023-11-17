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​ມີການປິດ ການສື່ສານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນ​ທົ່ວເຂດກາຊາ ຍ້ອນ​ຂາດ​ເຊື້ອ​ໄຟ

  • ວີໂອເອ
ການບໍລິການດ້ານການແພດ ໃຊ້ໄຟສາຍຈາກໂທລະສັບ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຫຼັງຈາກໂຮງໝໍ ຊີຟາ ປິດການບໍລິຫານ ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ເຂດກາຊາ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2023.
ການບໍລິການດ້ານການແພດ ໃຊ້ໄຟສາຍຈາກໂທລະສັບ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຫຼັງຈາກໂຮງໝໍ ຊີຟາ ປິດການບໍລິຫານ ທ່າມກາງການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ເຂດກາຊາ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2023.

ເຂດກາຊາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການປິດການສື່ສານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເນື່ອງຈາກການບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ ຢຸດ​ເຊົາ ຍ້ອນຂາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຫຼັກ ສອງແຫ່ງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.

"ພວກເຮົາເສຍໃຈທີ່ຈະຕ້ອງປະກາດວ່າ ການບໍລິການໂທລະຄົມທັງຫມົດໃນ ເຂດກາຊາ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທັງຫມົດທີ່ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍໄດ້ຫມົດລົງ, ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາ," ບໍລິສັດໂທລະຄົມປາແລັສໄຕນ໌ ຈໍວັລ (Jawwal) ແລະ ພັລເທລ (Paltel) ໄດ້ປະກາດໃນຖະແຫຼງການທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ບັນດາ​ກຸ່​ມປົກ​ປ້ອງສິດທິ​ມະນຸດ​ ໄດ້​ເຕືອນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ການ​ປິດ​ການ​ສື່ສານອື່ນໆ ​ໃນ​ເຂດ ກາຊາ ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.

"ການປິດລະບົບໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເປັນການລະເມີດສິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ໃນລະຫວ່າງເກີດວິກິດການ," ທ່ານນາງ ເດໂບຣາ ບຣາວ (Deborah Brown), ນັກຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຈີອາວຸໂສຂອງ Human Rights Watch ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານນາງ ບຣາວ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ການປິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານແບບແກ່ຍາວ ແລະທັງໝົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ສາມາດປົກປິດຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ບ່ອນທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດ."

ການປິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ອອກຈາກ 4 ເມືອງໃນພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເປັນການສົ່ງສັນຍານວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ອາດຈະຫັນໄປຫາເຂດທີ່ອິສຣາແອລ ເຄີຍເວົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຈະປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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