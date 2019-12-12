ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຂອງ ເທີກີ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະທຳການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຫາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍມາດຕະການລົງໂທດ.
ການເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງເອົາມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ ເທີກີ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເທີກີ ທ່ານ ເມວລຸດ ຈາວູຊອກກລູ (Mevlut Cavusoglu) ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການສຳພາດອອກໂທລະພາບໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເຂົາເຈົ້າໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໄປບໍ່ຮອດໃສກັບການກຳນົດໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າ ສະຫະລັດ ເຂົ້າຫາເຮົາໃນທາງທີ່ເປັນແງ່ບວກ, ພວກເຮົາກໍຈະຕອບສະໜອງໃນທາງທີ່ເປັນແງ່ບວກເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າເອົາມາດຕະການທີ່ເປັນແງ່ລົບຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະຕອບໂຕ້ຄືນ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າຈະສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ເທີກີ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເທີກີ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. ມາດຕະການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ຂອງ ຣັດເຊຍ ໂດຍລັດຖະບານ ອັງກາຣາ, ເຊິ່ງຖືກວ່າໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ການຕອບໂຕ້ສັດຕູຂອງ ອາເມຣິກາ ຜ່ານມາດຕະການລົງໂທດຂອງລັດຖະສະພາ ຫຼື CAATSA.
ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆຕໍ່ ເທີກີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍຈາກສອງພັກການເມືອງ. ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ ບໍ່ພໍໃຈກັບການຫັນໄປຫາ ມົສກູ ຂອງ ອັງກາຣາ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການໂຈມຕີຂອງ ເທີກີ ຕໍ່ທະຫານບ້ານຊາວ ເຄີດ ໃນ ຊີເຣຍ, ຊື່ວ່າ YPG, ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ.
ເທີກີ ໄດ້ກຳນົດກຸ່ມ YPG ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ທະຫານບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ໃນສົງຄາມຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ.