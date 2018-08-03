ເທີກີຢຶດຖື ທ່າທີອັນແຂງແກ່ນ ຕໍ່ເລື້ອງການ ກັກຂັງ ຄຸນພໍ່ ອາເມຣິກາ

ອັງກາຣາ ປະກາດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕ້ານວໍຊິງຕັນຄືນ ຂອງການລົງໂທດແກ່ຍຸຕິ
ທຳ ເທີກີແລະບັນດາກະຊວງພາຍໃນ ໃນການພົວພັນກັບການກັກຂັງຄຸນພໍ່
ໂປແຕສຕັງຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານແອນດຣູ ບຣັນສັນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຟູອາຕ ອົກເຕ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້
ຄວາມທາງທວິດເຕີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັ່ງເລໃຈແມ່ນແຕ່ວິນາທີ
ດຽວ ທີ່ຈະເຮັດອັນທີ່ບັນດາປະເທດຍິ່ງໃຫຍ່ຕ້ອງເຮັດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງປະ
ທານາທິບໍດີຂອງພວກເຮົາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຢູ່ໃນບົດຖະແຫຼງການ ທ່ານເບີຣັຕ ອາລເບຣັກ ລັດຖມົນຕີເສດຖະ
ກິດທີ່ມີອຳນາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກການປະເຊີນໜ້າໜ້ອຍກວ່າ.
ທ່ານອາລເບຣັກ ກ່າວວ່າ “ບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາກໍຄືການຄໍ້າປະກັນວ່າ ການດຳ
ເນີນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນທີ່ຕົກລົງກັນໄດ້ຜ່ານທາງການທູດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສັນ
ທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ແບ່ງປັນເບື້ອງ
ຫຼັງປະຫວັດສາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທໍາ ທ່ານອັບດູນຮາມິຕ ກູລ ແລະລັດຖະມົນຕີພາຍໃນ ທ່ານຊູເລມານ
ຊອຍລູ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍການເງິນ ແລະມາດຕະການໆທູດໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ອັນ
ທີ່ວໍຊິງຕັນຮ້ອງບົດບາດເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນການກັກຂັງບໍ່ເປັນທີ່ທ່ຽງທຳແກ່ຄຸນພໍ່ບຣັນສັນ.
ຄຸນພໍ່ອາເມຣິກັນກຳລັງຢູ່ໃນການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກ່າວ
ຫາສືບລັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຂອງນັກສາສໜາເທີກີ ທ່ານເຟັດຮູລາ
ກູເລີນ ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຖີ້ມໂທດໃສ່ໂດຍອັງກາຣາ ໃນຄວາມລົ້ມແຫລວ
ຂອງການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະຜູ້ທີ່ເທີກີກຳລັງຊອກຫາການສົ່ງໂຕກັບຄືນ.
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