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ເທີກີຢຶດຖື ທ່າທີອັນແຂງແກ່ນ ຕໍ່ເລື້ອງການ ກັກຂັງ ຄຸນພໍ່ ອາເມຣິກາ

​ຄຸນ​ພໍ່ ​ໂປ​ແຕສຕັງຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທ່ານ​​ແອນ​ດຣູ ບຣັນ​ສັນ ຈາກລັດ ຄາໂຣລາຍນາ ເໜືອ ຢູ່ບ້ານພັກຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, 2018.

ອັງກາຣາ ປະກາດ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕ້ານ​ວໍຊິ​ງຕັນຄືນ ຂອງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ແກ່​ຍຸ​ຕິ
​ທຳ ເທີ​ກີ​ແລະ​ບັນດາ​ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ຄຸນ​ພໍ່
​ໂປ​ແຕສຕັງຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທ່ານແອນ​ດຣູ ບຣັນ​ສັນ.

ທ່ານ Berat Albayrak ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງເທີກີ
ທ່ານ Berat Albayrak ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງເທີກີ

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ຟູ​ອາ​ຕ ອົກ​ເຕ ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້
ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາຈະ​ບໍ່​ລັ່ງ​ເລ​ໃຈ​ແມ່ນແຕ່​ວິນາ​ທີ
ດຽວ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ອັນ​ທີ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ຕ້ອງ​ເຮັດ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ປະ
ທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານ Abdulhamit Gul (ຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ທ່ານ Suleyman Soylu ພາກັນນໍາຫລັງ ປະທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນວັນທີ 2, 2018
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານ Abdulhamit Gul (ຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ທ່ານ Suleyman Soylu ພາກັນນໍາຫລັງ ປະທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນວັນທີ 2, 2018

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ ທ່ານ​ເບີຣັຕ ອາລ​ເບ​ຣັກ ລັດຖມົນຕີ​ເສດຖະ
ກິດ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກການ​ປະ​ເຊີນໜ້າ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ.

ທ່ານ​ອາລ​ເບຣັກ ກ່າວ​ວ່າ “ບຸລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄື​ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ການ​ດຳ
​ເນີນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່​ຕົກລົງ​ກັນ​ໄດ້​ຜ່ານ​ທາງ​ການ​ທູດ ​ແລະ​ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ສ້າ​ງສັນ
ທີ່​ສະໝໍ່າ​ສະ​ເໝີ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ ທີ່​ແບ່ງປັນ​ເບື້ອງ
​ຫຼັງ​ປະຫວັດສາດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທໍາ ທ່ານ​ອັບ​ດູ​ນຮາ​ມິ​ຕ ກູລ ​ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ພາຍ​ໃນ ທ່ານ​ຊູ​ເລ​ມານ
ຊອຍ​ລູ ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ການ​ເງິນ ​ແລະ​ມາດ​ຕະການ​ໆ​ທູດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ອັນ
​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ຮ້ອງ​ບົດບາດ​ເຂົາເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນການ​ກັກ​ຂັງ​ບໍ່​ເປັນທີ່ທ່ຽງ​ທຳ​ແກ່ຄຸນ​ພໍ່​ບຣັນສັນ.

US-Turkey Relations Further Sour Over Detention of American Pastor
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US-Turkey Relations Further Sour Over Detention of American Pastor

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ຄຸນ​ພໍ່​ອາ​ເມຣິກັນ​ກຳລັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ກ່າວ
​ຫາ​ສືບ​ລັບ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ໄປ​ຫາ​ບັນດາ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ຂອງນັກ​ສາສໜາ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເຟັດ​ຮູ​ລາ
ກູ​ເລີ​ນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຖີ້ມ​ໂທດໃສ່ໂດຍ​ອັງກາຣາ ​ໃນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫລ​ວ
ຂອງການ​ເຮັດ​ລັດຖະປະຫານ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ເທີ​ກີ​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ສົ່ງ​ໂຕ​ກັບ​ຄືນ.

ປພທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ກ່າວຄໍາປາໄສໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ທີ່ນະຄອນອັງຄາຣາ, 2018
ປພທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ກ່າວຄໍາປາໄສໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ທີ່ນະຄອນອັງຄາຣາ, 2018

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