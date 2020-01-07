ລູກສາວຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີອັງໂກລາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກໂຈມຕີແບບທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຈາກການຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ຈະກັກຊັບສິນຂອງທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງອີຊາແບລ ໂດສ ຊານໂຕສ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ວີໂອເອ ຜ່ານທາງສໄກປ໌ວ່າ “ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໃດໆເລີຍ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໝາຍຮຽກ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃດໆ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າ ກຳລັງມີການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ມີຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍເລີຍ.”
ນາງໂດສ ຊານໂຕສ ແມ່ນລູກສາວກົກຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຮັບຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດ ຂອງອັງໂກລາ ທ່ານໂຮເຊ ໂດສ ຊານໂຕສ ທີ່ໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 2017. ມີການເອີ້ນທ່ານນາງວ່າ ເປັນແມ່ຍິງທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນອາຟຣິກາໂດຍມີຊັບສິນທັງໝົດ ອີງຕາມວາລະສານຟອບສ໌ແລ້ວປະມານ 2 ພັນ 300 ລ້ານໂດລາ.
ເວລານີ້ ທ່ານນາງກຳລັງຕົກເປັນເປົ້າຂອງການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ນຳພາໂດຍຜູ້ທີ່ສືບທອດຕຳແໜ່ງແທນບິດາຂອງທ່ານນາງ.
ຊັບສິນຂອງທ່ານນາງ ແມ່ນຮວມທັງ ຖືຮຸ້ນ 25 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນບໍລິສັດ ຢູທີແທລ ຂອງອັງໂກລາ ຖືຮຸ້ນ 25 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນທະນາຄານ Banco BIC SA ແລະມີຮຸ້ນສ່ວນຫຼືຜົນປະໂຫຍດຢູ່ໃນໂທລະພາບເຄໂບ້ ເຄືອຂ່າຍຕະຫຼາດຊູເປີ້ມາກເກັດ ແລະທະນາຄານອື່ນໆອີກ ແລະທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານອັງໂກລາ ແທນທີ່ຈະແມ່ນການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນັ້ນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆພັນຄົນ.
ໃນເວລາເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈອາວ ລູເຣັນໂຊ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງພັກຂະບວນການປະຊາຊົນເພື່ອປົດປ່ອຍອັງໂກລາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ MPLA ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະກຳກັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ສິ້ນຊາກ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສານໄດ້ກ່າວຫາທ່ານນາງອີຊາແບລ ໂດສ ຊານໂຕສ ແລະສາມີຂອງນາງວ່າ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດເປັນໜີ້ ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານແຜນການທີ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ສອງບໍລິສັດ ໂອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄືນ.
ແຕ່ທ່ານນາງໂດສ ແລະສາມີໄດ້ປະຕິເສດຕໍໍ່ຂໍ້ຫານີ້ແລະເຊື່ອວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄອບຄົວທ່ານນາງ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຂະໜາດຂອງຊັບສິນທີ່ພົວພັນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າການກັກຊັບສິນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກຄົນງານຫຼາຍໆພັນຄົນ.