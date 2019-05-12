ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 99.9 ເປີເຊັນໄດ້ນັບໄປແລ້ວນັ້ນ ພັກປົກຄອງ ລັດຖະສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ອາຟຣິກາ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ANC ນັ້ນ ແມ່ນຍັງຄົງເປັນຜູ້ມີຄະ ແນນສຽງນຳໜ້າຢູ່
ແລະ ໄດ້ມີກຳນົດທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນວັນເສົາວານ ນີ້ ເວລາຜົນການນັບຄະ
ແນນສຽງ ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ. ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຈະຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນທ້າຍ
ເດືອນນີ້.
ພັກ ANC ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 6 ເທື່ອ ນັບແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສິ້ນ
ສຸດການປົກຄອງທີ່ແບ່ງແຍກຜິວພັນ ໃນປີ 1994.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປີນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ພັກ ANC ໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງບໍ່
ຮອດ 60 ເປີເຊັນ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງຈະປະກາດ
ໃຫ້ຊາບວ່າ ພັກ ANC ຍັງເປັນພັກທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍ ກວ່າໝູ່ 57 ເປີເຊັນ.
ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ຂ່າວນອງນັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການເຕີບໂຕ
ເສດຖະກິດທີ່ຊັກຊ້າລົງ ໄດ້ສ້າງຮອຍດ່າງພ້ອຍໃຫ້ແກ່ພາບພົດຂອງພັກ ANC ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຍ້າຍໄປປ່ອນບັດໃຫ້ພັກອື່ນ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງພັກ ANC ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ພວກ ເຂົາ
ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງຫຍັງ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ປາກົດອອກມາໃນອັນຖືວ່າ ເປັນການ ສູນເສຍ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ພັກ ANC.
ທ່ານເຈັສຊີ ດູອາເຕ ຮອງເລຂາ ທິການໃຫຍ່ ຂອງພັກ ANC ທີ່ໄດ້ບອກບັນດານັກ
ຂ່າວຢູ່ທີ່ສູນນັບຄະແນນຫຼັກ ໃນເມືອງ ປຣີໂຕເຣຍ (Pretoria) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ຜິດ
ຫວັງເລີຍ, ບໍ່ແປກໃຈເລີຍ ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຄວນຈະເປັນໃນ
ຈຸດນຶ່ງໃນຊ່ວງເວລານີ້”.
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ກໍໄດ້ປະສົບຄວາມຜິດຫວັງເຊັ່ນ ດຽວ
ກັນໃນການປ່ອນບັດຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງໄດ້ເກືອບ 21 ຂອງຄະແນນສຽງ. ໃນການ ເລືອກຕັ້ງປີ
2014 ພັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 22 ເປີເຊັນ.
ສ່ວນພັກ ນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີແນວທາງຊ້າຍຈັດ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້
ວ່າ EFF, ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີສອງຂອງຕົນນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍຂຶ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ ຄືຫຼາຍກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2014.
ປະທານພັກ EFF ແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ດາລີ ເອັມໂປຟູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ ພັກ
ຂອງທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າໃນປີ 2014 ຊຶ່ງພັກ ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ
ຄະແນນສຽງ 6 ເປີເຊັນ ໃນການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດ ໃນການ ເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຄາດຄິດວ່າຈະໄດ້ເຫັນນັ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ກໍຄື ການເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຄະ
ແນນສຽງຂອງພັກເວົ້າພາສາ ອາຟຣິການ, VF Plus, ຜູ້ຊຶ່ງມີຊື່ເປັນ ພາສາອັງກິດວ່າ Freedom Front Plus ນັ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພັກດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນໃຫ້ແກ່ຊາວຜິວຂາວຊົນກຸຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ເວົ້າພາ ສາອາຟຣິກາ. ພັກທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນວົງ
ການການເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈ ໃຫ້ພວກສັງເກດການຫຼາຍໆຄົນ ດ້ວຍ
ການຍາດມາໄດ້ຄະແນນສຽງ 1 ເປີເຊັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2014.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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