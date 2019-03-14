ເວລາທີ່ພວກເຮົາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ແລະ ລໍຖ້າຖ້ຽວບິນຂອງເຮົາຢູ່ສະໜາມ
ບິນນັ້ນ ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນພະນັກງານຈຸບິນ ຂອງສາຍການບິນຕ່າງໆຍ່າງກາຍເຮົາ.
ເຂົາເຈົ້າແຕ່ງຕົວສຸພາບ ແລະ ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ ກວ່າຈະໄປຢູ່ໃນກຸ່ມ
ນັ້ນໄດ້ມັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຍາກຊ່ຳໃດ. ມື້ນີ້ວີໂອເອລາວ ຈະ
ນຳສະເໜີການສຳພາດກັບຄົນ ລາວ ທີ່ເປັນພະນັກງານຈຸບິນຂອງສາຍການບິນ ເອມີ
ເຣັດສ໌ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງລາວຈະມາເລົ່າປະສົບການຂອງລາວ ໃຫ້ເຮົາ
ໄດ້ຟັງ. ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ກັບ ພຸດທະສອນ.
“ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ອານັນ ສິງສະຫວ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ. ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິ
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງວິສະວະກຳສາດ. ຕອນນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ສາຍການບິນ
ເອມີເຣັດສ໌.”
ສາຍການບິນ ເອມີເຣັດສ໌ ແມ່ນບໍລິສັດການບິນຂອງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີ
ເຣັດສ໌, ຕັ້ງຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ຖືວ່າເປັນສາຍການບິນທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຊື່ສຽງ
ໂດ່ງດັງໃນໂລກ. ສາຍການບິນ ເອມີເຣັດສ໌ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1985, ບໍລິການຖ້ຽວ
ບິນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 150 ຈຸດໝາຍ, ທົ່ວຫົກທະວີບ.
ທ່ານ ອານັນ ແມ່ນຄົນລາວພຽງຄົນດຽວ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວ. ເຮັດ
ວຽກມາໄດ້ເກືອບສາມປີແລ້ວ. ແຕ່ການເປັນພະນັກງານຈຸບິນ ຫຼື Flight Attendant
ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຄາດຝັນໄວ້ ລາວກ່າວວ່າມັນເປັນແຮງບັນດານໃຈມາຈາກ
ລຸ້ນເອື້ອຍ ຜູ້ທີ່ເຮັດຢູ່ສາຍການບິນຄູ່ແຂ່ງຂອງ ເອມີເຣັດສ໌.
“ສຳລັບອາຊີບນີ້ເນາະ ເປັນອີຫຍັງທີ່ກະທັນຫັນຫຼາຍເພາະວ່າ ມີມື້ນຶ່ງເຮົາກະນັ່ງອ່ານ
ບລັອກ ອີຫຍັງທົ່ວໄປນີ້ແຫຼະ. ກະຕ້ອງໃຫ້ເຄຣດິດລຸ້ນເອື້ອຍເນາະ ຊຶ່ງເພິ່ນເຮັດຢູ່ອີກ
ສາຍການບິນນຶ່ງ, ສາຍການບິນ ກາຕ້າ, ຊຶ່ງວ່າ ກະຄືເອື້ອຍ ປຸ ນັ້ນເອງ. ລະກະມາ
ເຫັນໄລຟສຕາຍ ມາເຫັນການໃຊ້ຊີວິດຂອງເພິ່ນ ໃນການເປັນ flight attendant,
ເປັນຈຸບິນເນາະ ກະຮູ້ສຶກວ່າເປັນອີຫຍັງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຮົາກະເລີຍລອງຊອກຫາຂໍ້ມູນ
ວ່າ ມັນມີສາຍໃດບໍ່ ທີ່ເປີດຮັບສະໝັກ ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້, ທີ່ວ່າຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດຫັ້ນ. ກະເລີຍເຫັນຂອງ ເອມີເຣັດສ໌ ທີ່ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກຢູ່. ກະເລີຍລອງສະ
ໝັກເບິ່ງ.”
ການທີ່ຈະໄດ້ວຽກກັບສາຍການບິນ ເອມີເຣັດສ໌ ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ. ຜູ້ສະໝັກ
ຫຼາຍພັນຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ພາກັນສົ່ງໃບສະໝັກເຖິງບໍລິສັດສາຍການບິນ ເອມີ
ເຣັດສ໌ ໃນແຕ່ລະເດືອນ. ແລະ ສຳລັບເວລາທີ່ທ່ານ ອານັນ ເສັງເຂົ້ານັ້ນ, ຜູ້ສອບເສັງ
ທັງໝົດແມ່ນລວມມີປະມານ 2000 ຄົນ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນສາມາດເລືອກທີ່ຈະສອບເສັງ
ໄດ້ຕາມສະຖານທີ່ໆຖືກຈັດ ໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ທ່ານ ອານັນໄດ້ໄປເສັງຢູ່ປະເທດ
ສິງກະໂປ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດນັ້ນແມ່ນລາວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງໝົດ. ຈາກຜູ້
ເຂົ້າສອບເສັງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ມີພຽງ 7 ຄົນຖືກຄັດເລືອກເອົາ, ແລະ ທ່ານ ອານັນ ກໍ
ແມ່ນນຶ່ງໃນນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກຖືກຄັດເລືອກແລ້ວ ທ່ານ ອານັນ ກໍໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນ ດູໄບ ແລະ ຮັບການ
ຝຶກງານ ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປນີ້: “ຫຼັງຈາກເສັງຜ່ານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ ດູໄບ
ແລ້ວເນາະ ກະມີການຝຶກຊ້ອມປະມານສອງເດືອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການໃຊ້ອຸ
ປະກອນຕ່າງໆຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ຫຼືການກຽມພ້ອມໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງວິເຄາະ ເລື່ອງການເຮັດແນວໃດເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໃນເຮືອບິນ
ປອດໄພ. ອີກຫົວຂໍ້ນຶ່ງກະແມ່ນເລື່ອງ First Aid ຫຼືວ່າເລື່ອງສຸຂະພາບຕ່າງໆ ເວລາ
ຄົນເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ເທິງຍົນ. ຄົນປ່ວຍແນວໃດຢູ່ເທິງຍົນຕ່າງໆ.” ທ່ານ ອານັນ
ກ່າວອີກວ່າ “ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະແມ່ນດ້ານ Service, ດ້ານການບໍລິການຕ່າງໆ ເລື່ອງ
ການເສີບ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ. ແຕ່ວ່າຫຼັກໆແລ້ວ ປັດໄຈຫຼັກຂອງການ
ເປັນ ຈຸບິນ ກໍຄືເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານ.”
ການເປັນພະນັກງານຈຸບິນ ທ່ານສາມາດບິນໄປຫຼາຍປະເທດໄດ້, ແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ກໍຈະໄດ້ບິນໄລຍະໃກ້ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄລຍະໄກ ແລະ ຫຼັງຈາກມີປະສົບການແດ່ແລ້ວເຂົາເຈົ້າ ກໍຈະມີສິດເລືອກວ່າ ຢາກໄປປະເທດໃດ ເຊິ່ງທ່ານ ອານັນ ກ່າວວ່າ “ສະຫະພາບ ເອເມີເຣັດສ໌ ເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນສະຫະພາບປະເທດໃນອ່າວເນາະ ປະເທດໃນອ່າວ Gulf ເຂົາເຈົ້າກໍຈະບິນໄປຫາປະເທດອື່ນໆ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນອ່າວນຳກັນ ຊຶ່ງອັນນັ້ນກະເປັນ ໄຟຼທ໌ ສັ້ນໆ ທີ່ວ່າໄດ້ເລີ່ມຮຽນກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະບິນໄປ ຄູເຫວດ ບໍ່, ບິນໄປ ໂອມານ ບໍ່, ບິນໄປອີຫຍັງໃກ້ໆແຖວນີ້ນິແຫຼະ, ບິນໄປ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍບໍ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊິມີໄຟຼທ໌ ບິນຍາວຂຶ້ນຍາວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າມາເຮັດວຽກທຳອິດເນາະ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີຊ່ວງທົດລອງວຽກຊຶ່ງວ່າຊ່ວງທົດລອງວຽກນີ້ ຈະເປັນສາມເດືອນທຳອິດ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຝຶກອົບຮົມຈົບແລ້ວ ໃນຊ່ວງນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເລືອກໄຟຼທ໌ຂອງເຮົາເອງໄດ້ ມັນຈະເປັນລະບົບແຣນດັອມ ລະບົບຈັບສະຫຼາກຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຈັບໃຫ້ເພື່ອວ່າຝຶກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ໄຟຼທ໌ ແຕ່ລັດຕ່າງໆມັນເປັນແນວໃດ ໄຟຼທ໌ ສັ້ນເປັນແນວໃດ ໄຟຼທ໌ ຍາວເປັນແນວໃດ ລະກະບົບການບໍລິການໃນໂຊນເອເຊຍເປັນແນວໃດ, ໂຊນ ຢູໂຣບ, ໂຊນອາຟຣິກາເປັນແນວໃດເນາະ. ຫຼັງຈາກໝົດຊ່ວງທົດລອງງານຂອງເຮົາແລ້ວເຮົາສາມາດຂໍ ໄຟຼທ໌ ໄດ້ວ່າເຮົາຢາກໄດ້ໄປຟາກໃດ, ໄປເມືອງໃດ, ໄປປະເທດໃດ.”
ພະນັກງານສາຍການບິນ ເອມີເຣັດສ໌ ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກບໍລິສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທາງສາຍການບິນຈະມີປະກັນໄພໃຫ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ ປະກັນໄພໃນໜ້າວຽກ ແລະ ປະກັນໄພການເດີນທາງ. ແລະ ຂໍ້ດີອີກຢ່າງນຶ່ງກໍແມ່ນພະນັກງານທຸກຄົນ ຈະໄດ້ທີ່ພັກອາໄສໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ແລະ ບໍລິສັດກໍຈະຮັບຜິດຊອບ ຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟທຸກຢ່າງໃຫ້ ພ້ອມດ້ວຍລົດຮັບສົ່ງໃນການໄປເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້. ທ່ານ ອານັນເວົ້າວ່າລາວໄດ້ມື້ພັກປະຈຳປີສາມສິບວັນ, ແລະ ຖ້າຊື້ປີ້ເຮືອບິນໄປທ່ຽວ ຫຼື ກັບບ້ານ ກໍຈະໄດ້ລາຄາພິເສດເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໂຕນັ້ນ ທ່ານ ອານັນ ກ່າວວ່າ
“ລະບົບຂອງການຈ່າຍ ຂອງແຕ່ລະສາຍການບິນ ມັນຈະແຕກຕ່າງກັນເນາະ ແຕ່ວ່າຫຼັກໆແລ້ວມັນກໍຈະມີຮູບແບບຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະມີເງິນເດືອນເປັນພື້ນຖານຂອງເຮົາຢູ່ແລ້ວ ກະຄືວ່າຖ້າສົມມຸດວ່າເດືອນນີ້ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ບິນ ຫຼືວ່າເຈົ້າເກີດເຈັບປ່ວຍ ອີຫຍັງຕ່າງໆເນາະ ຫຼືວ່າເຈົ້າມີ ລີຟ (Leave) ຫຼືວ່າເຈົ້າມີພັກຮ້ອນ ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເງິນເດືອນໂຕ ເບຊິກ (Basic) ນີ້ໄປ ແຕ່ວ່າຖ້າເຈົ້າບິນຫຼາຍ ຊົ່ວໂມງບິນຫຼາຍ, ບິນໄກ ຈະໄດ້ເປັນຕົວຄູນຫຼືວ່າຕົວເພີ່ມໄລ່ຕາມຊົ່ວໂມງ.”
ນອກນັ້ນການບິນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນແຮຖົງ ສຳລັບອາຫານການ
ກິນ ໃນເວລາພັກຄ້າງ ຖ້າເຮັດວຽກຖ້ຽວບິນຕໍ່ໄປ.
ການສ້າງອາຊີບໃນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການເອົາບາດກ້າວທີ່ໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະການ
ເຮັດວຽກກັບສາຍການບິນ, ມັນເປັນວຽກທີ່ວ່າອິດເມື່ອຍ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຫຼາຍ.
ທ່ານ ອານັນ ກ່າວວ່າເວລາແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຍືດຢຸ່ນປານໃດ ເພາະສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ສຳ
ຄັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກວ່າ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບ
ຄອບຄົວ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຫງົາ. ລາວກ່າວວ່າ ລາວພະຍາຍາມເຮັດບໍ່ເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງທໍ້ແທ້ ແລະ ພະຍາຍາມຫາສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມ່ວນກັບວຽກ ແລະ ເຮັດ
ວຽກໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ທ່ານ ອານັນ ກ່າວວ່າ “ວຽກນີ້ຖືວ່າມ່ວນ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ ມີສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ແລະ ແປກໃໝ່ມາທ້າທາຍພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ກະເລີຍຄິດວ່າຈະຢູ່ວຽກນີ້ດົນພໍສົມຄວນ,
ຍັງບໍ່ມີແຜນໃຫ້ຕົນເອງວ່າ ຊິຢູ່ດົນພໍປານໃດ, ຕາບໃດທີ່ວ່າວຽກນີ້ມັນຍັງທ້າທາຍ ລະ
ກະມ່ວນສຳລັບເຮົາ ກະຄິດວ່າໜ້າຈະຢູ່ໄປເລື້ອຍໆ.”
ທ່ານ ອານັນ ເວົ້າວ່າເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກນີ້ແລ້ວ ຄວາມຮັກບ້ານເຮົາຈະມີຫຼາຍ ຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ, ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ເຫັນຄົນຈາກປະເທດ ລາວ. ຄັ້ງນຶ່ງເມື່ອທ່ານ ອານັນ ໄດ້
ເຫັນຄົນລາວໂດຍສານຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນດຽວກັນ ລາວກໍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຫຼາຍ, ດີໃຈຫຼາຍ
ເພາະຕົນເອງບໍ່ຄິດວ່າຈະມີຄົນລາວຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນດຽວກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ