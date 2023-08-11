ນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ໄທເປ ແນເປົ້າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການແວ່ຢ້ຽມຢາມ ຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼູຫຼາ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ ວິລລຽມ ລາຍ, ຈະເລີ່ມການເດີນທາງໄປປະເທດ ປາຣາກວາຍ ເປັນເວລາ 7 ວັນໃນວັນເສົາມື້ອື່ນ. ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງການເດີນທາງນັ້ນ, ທ່ານຈະທຳການຢູ່ແວ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ແລະ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ ຈີນ ຄັດຄ້ານເປັນຢ່າງແຮງ.
ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ອະທິບາຍການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານ ລາຍ ດັ່ງກັບ “ສິ່ງປົກກະຕິ” ສຳລັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ, ຈີນ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຄັດຄ້ານການ “ແບບຢ້ຽມຢາມລັບໆ” ນັ້ນຢ່າງແຮງ,” ໂດຍສະເພາະໂດຍບາງຄົນຄືທ່ານ ລາຍ, ນັກການເມືອງທີ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ເອີ້ນວ່າເປັນ “ນັກແບ່ງແຍກດິນແດນອິດສະຫຼະ” ຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ໄທເປ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ຈະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານ ລາຍ ບໍ່ໃຫ້ຍຸແຍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶກລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ຂຶ້ນຕື່ມ, ແຕ່ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທ້າທາຍ ຕ່າງໆຕໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນສືບຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.