ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ໃກ້ປະເທດຟີລິບປິນ. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະເຊີນໜ້າທາງດ້ານດິນແດນເທື່ອຫຼ້າສຸດ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະຟີລິບປິນ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ພວມສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນ ຂອງປະເທດພັນທະມິດ” ໂດຍຜ່ານການປະສານງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສະຫະລັດເບິ່ງຊົງຈະເຮັດ ກໍແມ່ນສົ່ງຄຳເຕືອນໃຫ້ຈີນຮູ້ວ່າ ພັນທະມິດພວມດຳເນີນການຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ” ທ່ານອວນ ແກຣມ (Euan Graham) ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ຢູ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ຂອງອອສເຕຣເລຍ (ASPI) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບ.
ກອງກຳລັງຈາກອອສເຕຣເລຍ ຟີລິບປິນ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ມາເປັນລຳດັບ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 21 ສິງຫາ ໂດຍຈຳລອງການຍົກພົນຂຶ້ນຫາດ ແລະໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນບໍລິເວນໃກ້ໆທະເລຈີນໃຕ້. ມັນເປັນການຊ້ອມລົບທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ພົວພັນແຄນເບີຣາ ແລະມະນີລາ ຊຶ່ງຕ່າງກໍພາກັນຕ້ອງຕິການເອົາທ່າທີແບບຮຸກຮານເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຂອງທະເລຈີນໃຕ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຊ້ອມລົບຮ່ວມສາມຝ່າຍແລ້ວ ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກໍກ່າວວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ອອສເຕຣເລຍ ສະຫະລັດ ແລະຟີລິບປິນ ໄດ້ຊ້ອມລົບທາງທະເລຮ່ວມກັນ ເມື່ອວັນທີ 24 ສິງຫາຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບແລ້ວ ພວກຜູ້ນຳທາງທະຫານຈາກ 4 ປະເທດກໍໄດ້ຈັດປະຊຸມກັນຢູ່ມະນີລາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດພົນເຮືອໂທ ຄາຣ໌ລ ໂທມາສ (Karl Thomas) ໄດ້ກ່າວອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຮ່ວມນັ້ນວ່າ ເປັນຄວາມໝັ້ນໝາຍເພື່ອ “ຮັກສາສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທາງທະເລ.”