ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ເຕືອນວ່າ ກຸ່ມຈີຮາດ ພັກອິສລາມ ເທີກິສຖານ ໃນພາກຕາເວັນ
ຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂວງ ອິດລິບ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງ ຊີເຣຍ, ບ່ອນທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກ
ລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ກອງກຳລັງຂອງລະບອບການປົກຄອງ ຊີເຣຍ ກັບ ກຸ່ມກະບົດ
ຫຼາຍກຸ່ມ, ເຊິ່ງ ເທີກີ ແລະ ຣັດເຊຍ ເປັນຕົວແທນການເຈລະຈາ.
ພັກ ອິສລາມ ເທີກິສຖານ ໄດ້ປະກາດລັດອິສລາມໃນເມືອງ ອິດລິບ ໃນທ້າຍເດືອນ
ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າສຳຄັນ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສື່ມວນ
ຊົນຍ້ອນຊື່ສຽງທີ່ບໍ່ດັງຂອງພວກເຂົາ. ພັກ ອິສລາມ ເທີກິສຖານ ເຊິ່ງຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ
2008 ໃນພາກພື້ນຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງແຂວງ ຊິນຈຽງ ໃນ ຈີນ ໄດ້ເປັນນຶ່ງໃນ
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງສົງຄາມກາງ
ເມືອງໃນປະເທດເມື່ອປີ 2011.
ພັກ ອິສລາມ ເທີກິສຖານ ດັ້ງເດີມແລ້ວປະກອບມີຊາວມຸສລິມ ວີເກີ ຈາກ ຈີນ, ແຕ່ໃນ
ສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາກໍໄດ້ລວມເອົາພວກ ຈີຮາດ ຄົນອື່ນໆມາເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມ
ຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານ ເອເມັນ ຈາວັດ ອາລ ຕາມີມີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວ ຊີເຣຍ ຢູ່ສະພາຕາເວັນອອກ
ກາງ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມນັກວິໄຈທີ່ມີຖິ່ນຖານໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ພວກເຂົາ
ຮັບເອົາຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວ ວີເກີ ແລະ ຊາວ ຊີເຣຍ ບາງຄົນດ້ວຍ. ພວກເຂົາໄດ້ເປີດ
ເຜີຍວິດີໂອເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົນ ຢູໂຣບ ບາງຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ
ພວກເຂົາດ້ວຍ. ສະນັ້ນມັນແນ່ນອນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຂະຫຍາຍການຮັບເອົາຄົນ ທີ່
ນອກເໜືອຈາກອົບພະຍົບຊາວ ວີເກີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ເທີກີ ນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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