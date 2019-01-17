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ນັກວິເຄາະ ວ່າ ສາຍສຳພັນ ດ້ານການທູດ ທີ່ ຊຸດໂຊມລົງ ລະຫວ່າງ ໂຕກຽວ ແລະ ໂຊລ ອາດຈະບໍ່ ຍືດເຍື້ອ ຖ້າແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນທັນທີ

ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ-ອິນ, ຊ້າຍ, ຈັບມືກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊີນໂຊ ອາເບະ ກ່ອນການເຂົ້າປະຊຸມ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບ ຂອງນາຍົກ ອາເບະ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ຫາ​
ຂັດ​ແຍ້ງໃໝ່ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລະ​ຫວ່າງ​
ໂຊ​ລ ແລະ​ໂຕ​ກຽວ ຄືນ​ອີກ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ອີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນໜ້າ
ກັບ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ທັງ​ສອງແມ່ນ​ເລີ້ມ​ມາ​ຈາກ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ແກ່
​ຍາວມາໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ​ອາດ​ຈະສົ່ງຜົນ​ກະ​ທົບ ​ໃຫ້ປະ​ເທດ​ທັງ​
ສອງ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ກັນ​ແບບ​ໃດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ໃນພູ​ມີ​ພາກ.

ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເດີນທາງຮອດສານສູງສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018.
ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເດີນທາງຮອດສານສູງສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018.

ທ່ານ​ຄີ​ໂຮ ຢັງ (Keeho Yang) ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ
ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຊັງ​ກອງ​ໂຮ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ທ່າ​ອຽງ​ ຂອງຄວາມ ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ໃນ​
ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລະ​ຫວ່າງ​ ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ຢ້ອນ​ຄືນ​ໄປ​ເມື່ອ​ປີ 2012 ເວ​ລາ​ ປະ​ທາ​ນາ​-
ທິບໍ​ດີ ລີ ​ມີ​ຢຸງ ບັກ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ເກາະດັອກ​ໂດ (Dok-do) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເກາະ​ຫີນ​ນ້ອຍໆ
ທີ່​ອ້າງ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ໂດຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເອີ້ນ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ວ່າ ຕາ​ເກ​ຊິ​ມະ (Takeshima.)

​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ກໍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​
ລະ​ຫວ່າງ ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ. ມັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫຼາຍ.”

ໃນພາບນີ້ ທີ່ນຳມາຈາກ ວີດີໂອ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2018 ໂດຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກຳປັ່ນລົບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ກຳລັງແນເຣດ້າ ລະບົບຄວບຄຸມການຍິງ ໃສ່ກຳປັ່ນລົບ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອວັນທີ 21 ທັນວາ 2018, ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳໃນພາກເໜືອຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ກຳລັງມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ນັ້ນ.
ໃນພາບນີ້ ທີ່ນຳມາຈາກ ວີດີໂອ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2018 ໂດຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກຳປັ່ນລົບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ກຳລັງແນເຣດ້າ ລະບົບຄວບຄຸມການຍິງ ໃສ່ກຳປັ່ນລົບ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອວັນທີ 21 ທັນວາ 2018, ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳໃນພາກເໜືອຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ກຳລັງມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ນັ້ນ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ແມ່ນ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັນ​ໄປ​ມາ ບໍ່​ວ່າ​ຈະເປັນ​
ເລື້ອງກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ແນ​ເຣ​ດ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຍິງ​ໃສ່​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ ​ກຳ​ລັງ​
ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ຈະຍຶດ​ຊັບ​ສິນ​ຂອ​ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຍີ​ປຸ່ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈ່າຍ​ເງິນຊົດ​ເຊີຍ
​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ ​ຄັ້ງ​ທີ 2.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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