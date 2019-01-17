ນັກວິເຄາະ ວ່າ ສາຍສຳພັນ ດ້ານການທູດ ທີ່ ຊຸດໂຊມລົງ ລະຫວ່າງ ໂຕກຽວ ແລະ ໂຊລ ອາດຈະບໍ່ ຍືດເຍື້ອ ຖ້າແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນທັນທີ

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຍັງສືບຕໍ່ຊຸດໂຊມລົງ ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງໃໝ່ ທາງດ້ານການທູດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ໂຊລ ແລະໂຕກຽວ ຄືນອີກ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິເຄາະ ກ່າວຕໍ່ອີໂອເອວ່າ ວິກິດການທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ
ກັບປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກທັງສອງແມ່ນເລີ້ມມາຈາກບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ແກ່
ຍາວມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ໃຫ້ປະເທດທັງ
ສອງ ປະຕິບັດຕໍ່ກັນແບບໃດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນພູມີພາກ.
ທ່ານຄີໂຮ ຢັງ (Keeho Yang) ສາສະດາຈານ ດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັງກອງໂຮ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງທ່າອຽງ ຂອງຄວາມ ຊຸດໂຊມລົງໃນ
ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ປະເທດທັງສອງ ຢ້ອນຄືນໄປເມື່ອປີ 2012 ເວລາ ປະທານາ-
ທິບໍດີ ລີ ມີຢຸງ ບັກ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເກາະດັອກໂດ (Dok-do) ຊຶ່ງເປັນເກາະຫີນນ້ອຍໆ
ທີ່ອ້າງກຳມະສິດໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ແລະເອີ້ນເກາະດັ່ງກ່າວນີ້ ວ່າ ຕາເກຊິມະ (Takeshima.)
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານກ່າວວ່າ “ກໍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງຫຼາຍ ໃນຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງ ປະເທດທັງສອງ. ມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານຂອງປະເທດທັງສອງແມ່ນຕອບໂຕ້ກັນໄປມາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ເລື້ອງກຳປັ່ນລົບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແນເຣດ້າຄວບຄຸມການຍິງໃສ່ເຮືອບິນລົບ ກຳລັງ
ປ້ອງກັນຕົວຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຍຶດຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ
ຍີປຸ່ນ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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