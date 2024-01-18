ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ພວມພະຍາຍາມຫາທາງສ້າງຄວາມກຽດຊັງ ລະຫວ່າງໂຕກຽວ ແລະໂຊລ ແລະບ່ອນທຳລາຍຄວາມສຳພັນ 3 ຝ່າຍກັບສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດທັງສາມ ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວ.
ວໍຊິງຕັນ ໂຊລ ແລະໂຕກຽວ ທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂອງກອງທັບເຮືອຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ ຢູ່ທາງໃຕ້ເກາະເຈຈູ (Jeju) ແຕ່ວັນຈັນຫາວັນພຸດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຄະນະເສນາທິການຮ່ວມເກົາຫຼີໃຕ້.
ການຊ້ອມລົບ ທີ່ພົວພັນກັບກຳປັ່ນ 9 ລຳ ຮວມທັງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນພະລັງງານນິວເຄລຍ ຄາຣລ໌ ວິລສັນ (USS Carl Wilson) ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສະກັດກັ້ນ ອາວຸດນິວເຄລຍ ລູກສອນໄຟ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ໃຕ້ພື້ນທະເລ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມກ່າວ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເອົາທ່າທີທີ່ເປັນປໍລະປັກຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ໃນການກ່າວເຖິງເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ “ເປັນສັດຕູທີ່ສຳຄັນສຸດ” ທ່ານກິມເວົ້າວ່າ ພຽງຢາງຄວນວາງແຜນ ເຂົ້າຢຶດຄອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ້າຫາກສົງຄາມລະເບີດຂຶ້ນ.
ທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ສະພາສູງສຸດ ຊຶ່ງເປັນສະພາຕາຢາງຂອງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ KCNA.
ນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງ ໃນອັນທີພຽງຢາງກ່າວວ່າ ເປັນລູກ ສອນໄຟຂີປະນາວຸດເຊື້ອໄຟແຂງລະດັບປານກາງທີ່ຕິດຫົວລະເບີດໄວກວ່າສຽງ.
ນອກນັ້ນ ພຽງຢາງຍັງໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ 200 ກວ່າລູກ ໄປໃສ່ບໍລິເວນໃກ້ກັບເກາະຢອນພຽງ ຊຶ່ງເປັນເຂດຊາຍແດນທາງທະເລ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອວັນທີ 5 ມັງກອນ ແລະຫຼາຍກວ່າ 60 ລູກ ໄປໃສ່ບໍລິເວນເກາະແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ເມື່ອວັນທີ 7 ມັງກອນ. ເກາະຢອນພຽງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ປະມານ 120 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງໂຊລ.
ໃນຂະນະທີ່ເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ທ່ານກິມຊ້ຳພັດສົ່ງສານໄປຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ເມື່ອວັນທີ 5 ມັງກອນເພື່ອສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຕໍ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ແຂວງອິຊິກາວະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນຫາຍສາບສູນໃນຂະນະທີ່ປີໃໝ່ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ຢູ່ໃນສານດັ່ງກ່າວ ທ່ານກິມໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເສົ້າໂສກ ແລະເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ໄປຍັງທ່ານກິຊິດະ ໃນການສູນເສຍຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ອົງການຂ່າວ KCNA ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ.
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