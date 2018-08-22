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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການສືບສວນ ຂອງທ່ານ ມອລເລີ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງພວກໃກ້ຊິດ ທ່ານທຣຳ

ຈາກຊ້າຍ ທ່ານພອລ ແມນນາຝອດ, ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ແລະທ່ານ ໄມເກິລ ໂຄເຮັນ, ອະດີດ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານທຣຳ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ທີ່ມີສ່ວນຢ່າງ​ໃກ້ຊິດໃນອະດີດ ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ
2 ທ່ານ ​ໄດ້ຖືກພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ດ້ານອາຊະຍະ​ກຳທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ. ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ
​ວານ​ນີ້ ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ຄື ທ່ານ ພອລ ແມນນາຝອດ
ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ໃນ 8 ກະ​ໂທ​ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ທະນາຄານ​ແລະ​ບິດ​ເບືອນ​ພາສີ ໃນຂະນະທີ່ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທຣຳ ຄື ທ່ານ ໄມເກິລ ໂຄເຮັນ ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ໃນຄະດີອາຊະຍາກຳແປດກະໂທງ. ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​
ຄະດີນີ້ ​ເປີດ​ເຜີຍເຖິງເລື້ອງ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ທີ່​ຢັ່ງ​ລົງ​ເລິກ​ເຂົ້າໄປ ​ໃນ​ວົງ​ຈອນຂອງ
​ທ່ານ​ທຣຳ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທາງ​ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​
ກະທົບ​ໃນ​ທັນທີ ຕໍ່​ການຄວາມ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກດີຕໍ່​ທ່ານ ກໍ​ຕາມ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຊລາ​ຕິ​ກາ
​ໂຮ​ກ ມີ​ລາຍ​ງານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​
ໃນ​ອັນ​ດັນ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ໂຄເຮັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ຜິດ ​ໃນ​ການທະນາຄານ​ ດ້ານພາສີ ແລະ​ການລະ​ເມີດ
​ກົດໝາຍ​ໃນເລື້ອງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ. ຮອງຫົວໜ້າທະ​ນາຍຄວາມ
​ປະຈຳເຂດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີຣ໌ດ ຄູ​ຊາ​ມີ ກ່າວ​ວ່າ ອາຊະ​ຍາ​ກຳ​ນີ້​ແມ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​
ສະທ້ອນ​ໃຫ້ເຫັນ ການ​ຕົວະລ່າຍ​ທີ່​ເປັນ​ແບບ​ແຜນ​ແລະຄວາມ​ບໍ່​ຊື່ສັດທີ່ມີມາ​ຍາວນານ.​

ທ່ານ​ໂຣ​ເບີຣ໌ດ ຄູ​ຊາ​ມີ ຮອງຫົວໜ້າທະ​ນາຍຄວາມ​ຝ່າຍຍຸຕິ​ທຳ ປະຈຳ​ລັດ​ນິວ ຢອກ
ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ໂຄເຮັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ຜິດ ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຂອງໜ່ວຍ
ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ຊຶ່ງນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ກໍແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນມາຈາກການບໍລິຈາກ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ
ໝາຍ​ຈາກບໍລິສັດແລະ​ອັນ​ທີ 2 ​ແມ່ນ ການ​ບໍລິຈາກ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແບບໂພດ
ເກີນໄປ​ ຊຶ່ງ​ທັງສອງຢ່າງແມ່ນເພື່ອ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການສ້າງ​ອິດ​ທິພົນ​ສຳລັບ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ ປີ 2016.”

ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ທ່ານ​ໂຄເຮັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ ເຖິງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ ໃຫ້​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ
ຊຶ່ງ​ຄຳຖະແຫຼງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ໃນ​ທາງ​ລົບ ​ຕໍ່ການໂຄສະນາ​ຫາ​
ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ກໍເປັນໄດ້.

ສ່ວນທ່ານແມນນາຝອດ ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ 8 ກະ​ໂທ​ງ ໃນຈຳນວນ
18 ​ຂໍ້ຫາວ່າກະທຳຜິດ. ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ​ໄດ້​ບອກ​ ​ວີໂອ​ເອວ່າ ສອງ​ກໍລະນີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​
ອຳນາດ​ໃໝ່ແກ່ການ​ພິສູດ​ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມອລເລີ ​ສຳລັບການ
ສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ປີ 2016.

ທ່ານ​ເດ​ວິດ​ ເອບຣາ​ແຮມ ຈາກມະ​ຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ ​ໄມ​ອາ​ມີ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ສືບສວນ​
ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ທ່ານມອລເລີ ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫັນຄວາມ​ເນົ່າ​ເໝັນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງຂອງ​
ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສີນຄວາມຜິດນີ້​ ​ແມ່ນ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຂອງທ່ານ ແມນນາຝອດກໍຕາມ ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ພົວພັນ​ກັບທ່ານ​ທຣຳ, ແຕ່ມັນກໍ​ໄດ້​
ສະ​ແດງ​ອອກ ​ເຖິງ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ ​ແລະ​ເຖິງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ແບບໃດ ທີ່​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ
​ໜ່ວຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນຄວາມຜິດ​ຂອງ​ທ່ານແມນນາຝອດ ບໍ່​ໄດ້
​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃດໆ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງຂອງ​ທ່ານ
ກັບຣັດ​ເຊຍ. ​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ ​ກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການພິຈາລະນາ​ຄະດີ​ຄັ້ງທີ 2
ຂອງ​ທ່ານ ແມນນາຝອດ ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ ຈະ​ເບິ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປໃນ​ການ​ຫາທາງ​ຊັກ​ຈູງຈາກ​
ພວກ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນ. ທ່ານແມນນາຝອດ ​ໄດ້​ເຂົ້າ
​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໃນ​ຕຶກ​ທຣຳ ທາວ​ເວີຣ໌ ຮ່ວມກັ​ບຜູ້​ໃກ້ຊິດ
​ທ່ານ​ທຣຳ ຄົນ​ອື່ນໆ​ ລວມທັງ​ທະນາຍຄວາມຣັດ​ເຊຍ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ​ໄດ້ສະ​ເໜີ
​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທຳລາຍ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຈາກ​ພັກ​ເ​ດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຄືທ່ານ​ນາງ​ຮິ​ລ
ລາຣີ ຄລິນ​ຕັນນັ້ນ.

ທ່ານ ພອລ ຊິ​ຟ ​ເບີຣ໌​ເມັນ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ຈອຕຈ໌ທາວ​ນ໌ ກ່າວ​ວ່າ “​ມັນ​ເປັນ​
ເລື້ອງ​ປົກກະຕິ​ທີ່​ວ່າ ‘ການ​ເຮັດ​ເປື້ອນ​ເປິ’ ​ໃສ່​ຄູ່​ແຂ່ງຂັນ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​
ຂອງ​ການ​ເມືອງ. ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປິ​ເປື້ອນຈາກ​ຄູ່ສັດຕູຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​
ອໍານາ​ດນັ້ນ ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ການ​ເມືອງ. ສະ​ນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ
ມັນ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ມັນ​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​
ບົງ​ການ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ ນຳ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບໜ່ວຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງຂອງທ່ານ​ນາງຄລິນ​ຕັນ
​ແລະ​ນຳມາຊ່ອຍ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ​ໄດ້​ບອກວີໂອ​ເອວ່າ ການ​ສືບສວນ​ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ທ່ານມອລເລີ ຈະ​ບໍ່
​ລົ້ມເລີກ​ໄດ້ ​ແບ​ບຖືວ່າ ​“ເປັນ​ການຊອກ​ຫາເອົາຄວາມຜິດ”​ ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ເວົ້າໄປ​, ​
ແລະ​ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ການ​ເພີ້​ມການ​ນອງ​ນັນ​ຂຶ້ນອີກ.

ທ່ານຊິ​ຟ ​ເບີຣ໌​ເມັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້--​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ແລະ​ອາດຈະ​ແມ່ນ​
ທ່ານແມນ​ນາ​ຝອດ​ນຳ--​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເລີ້ມ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ
ສະ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສະໜັ່ນ​ຫວັ່ນ​ໄຫວນີ້ ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຢູ່.”

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ
ເຖິງການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ໃກ້ຊິດ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ
​ໃນ​ທັນທີ ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ທັງຫຼາຍ. ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ກົດດັນ
​ ທີ່​ເພີ້​ມທະວີຄູນ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ປີ້ນ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດທັງຫຼາຍ ທັງຈະ​ເປັນ​
ການ​ລຳບາກ ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ ກັບຄືນມາ​ສູ່​ອຳນາດ​ອີກ.

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