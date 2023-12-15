ໂຕກຽວ ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຫຼາຍປະເທດ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຍີ່ປຸ່ນ-ອາຊຽນ ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ເຊິ່ງບັນດານັກວິເຄາະພິຈາລະນາວ່າ ເປັນກອງປະຊຸມ ເພື່ອຖ່ວງດຸນພຶດຕິກຳແບບຮຸກຮານຂອງ ຈີນ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມລະນຶກເຖິງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ຈາກວັນເສົາມື້ອື່ນ ຫາວັນຈັນ, ເພື່ອສະຫຼອງຄົບຮອງ 50 ປີຂອງມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ໃນເວລາທີ່ “ລະບຽບສາກົນທີ່ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ,” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ກິຊິດະ ໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ລວມມີ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງຖານະດັ້ງເດີມທີ່ເປັນຢູ່ ໂດຍຝ່າຍດຽວ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ ໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ແລະທະເລຈີນໃຕ້” ແລະ ກິດຈະກຳ ລູກສອນໄຟນິວເຄລຍທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.”
ໂດຍກ່າວວ່າ ອາຊຽນ ແມ່ນ “ກະແຈສຳຄັນ ສຳລັບການສຳນຶກເຖິງວິໄສທັດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບ ພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງນັ້ນ,” ທ່ານ ກິຊິດະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ 10 ປະເທດ “ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຖ້າສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ ຖືກປົກປ້ອງເທົ່ານັ້ນ.”