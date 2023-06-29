ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນລາຍງານຕໍ່ສະພາ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ສືບລັບຂອງຈີນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກຳລັງສ້າງຢູ່ໃນຄິວບາ ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະອາເມຣິກັນຢ້ານວ່າາ ແຜນການຂອງຈີນ ຢູ່ທີ່ຫລັງບ້ານຂອງອາເມຣິກາ ອາດເກີນໄປກວ່າການເກັບກຳຂໍ້ມູນສືບລັບ.
ຖ້າຫາກສົງຄາມກັບໄຕ້ຫວັນຫາກລະເບີດຂຶ້ນ ທີ່ບັນດານັກວິເຄາະເຫລົ່ານີ້ເຕືອນ ວ່າ ກອງທັບຈີນອາດປະຕິບັດງານຢູ່ໃນລາຕິນອາເມຣີິກາແລະທະເລຄາຣິບບຽນ ເພື່ອລົບກວນການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຫລືແມ່ນແຕ່ໂຈມຕີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນໜັງສື ລົງວັນທີ 22 ເດືອນມິຖຸນາ ໄປຫາຫົວໜ້າອົງການຊີໄອເອ ທ່ານວິລລຽມ ເບີນ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານບັອບ ເມິເນັນເດສ ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ແລະສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກກັນ ທ່ານໄມເກີລ ແມັກຄອລ ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຄິວບາຕ້ອງສົ່ງ ໃຫ້ສະພາພາຍໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບລາຍງານທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໂດຍໜັງ ສືພິມ Wall Street Journal ທີີ່ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະດີດ ທີ່ກ່າວວ່າຈີນ ກຳລັງເຈລະຈາກັບລັດຖະບານຄິວບາ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ເຝິກແອບທາງທະຫານຮ່ວມກັນຢູ່ໃນເກາະປະເທດ ພຽງແຕ່ 166 ກິໂລແມັດ ຈາກລັດຟລໍຣິດາ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວອາດນຳໄປສູ່ການສົ່ງທະຫານຈີນມາປະຈຳຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະຂະຫຍາຍການສືບລັບ ເກັບກໍາກິດຈະການຕ່າງໆເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ.