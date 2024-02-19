ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຈີນ ກໍາລັງທ້າທາຍຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ຜ່ານການປະຕິບັດງານໃນຂົງເຂດສີເທົາ

ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຈີນ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ສະຖານະການທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ໂດຍປັກກິ່ງໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງການບິນໃກ້ກັບເສັ້ນກາງຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະປະກາດແຜນການເພີ້ມທະວີການລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນບໍລິເວນນ່ານນ້ຳໃກ້ກັບເກາະ ຄິນເໝິນ (Kinmen) ຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງທີ່ຈະທຳລາຍຄວາມສາມາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນການຮັກສາການຄວບຄຸມເຂດນ່ານນ້ຳໃກ້ກັບເກາະຕ່າງໆເຊັ່ນ ເກາະຄິນເໝິນ ແລະ ເກາະມັດສູ (Matsu) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ, ແລະເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານ ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາກໍາອໍານາດພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ.
ທ່ານຫຼານ ຈົງ (Ian Chong) ນັກລັດຖະສາດທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງໂທລະສັບວ່າ "ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສາມາດຂອງໄຕ້ຫວັນໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ບໍລິເວນນ່ານນ້ໍາອ້ອມຮອບຊາຍຝັ່ງຂອງເກາະຕ່າງໆ ແລະຂົງເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກລະຫວ່າງເສັ້ນກາງຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ."
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