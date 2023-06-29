ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ເປັນເວລາ 4 ມື້ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ທ່ານຟາມ ມິນ ຈິນ ຊຶ່ງບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ ກັບການເດີນທາງໄປເຖິງຫວຽດນາມ ຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 25 ມີຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າເປັນຕົວຢ່າງອັນນຶ່ງ ໃນການດຳເນີນການແບບກ້ຳເກິ່ງຂອງຮາໂນ່ຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກເຄາະ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ໂຣໂນລ ຣິແກນ (Ronald Reagan) ຂອງກອງທັບເຮືອບິນສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງທ່າດານັງຂອງຫວຽດນາມ ໃນໝາຍກຳນົດການເຂົ້າຈອດຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 5 ມື້ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມເທື່ອທີ 3 ຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ທ່ານຈິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລີ ຈຽງ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຕ້ອນຮັບວ່າ “ຈີນຖືວ່າຫວຽດນາມ ແມ່ນບູລິມະສິດໃນດ້ານການທູດສຳລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.”
ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານບຸນ ທັນ ຊອນ (Bui Thanh Son) ທີ່ເດີນທາງໄປກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານຊອນ ກ່າວວ່າ “ຫວຽດນາມຖືວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງຕົນກັບຈີນແມ່ນບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ ດ້ວຍການດຳເນີນນະໂຍບາຍຈີນດຽວແບບມີທ່າທີທີ່ຈະແຈ້ງແລະໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການພັດທະນາແລະເຕີບໂຕຂອງສັງຄົມນິຍົມໃນຮູບແບບຂອງຈີນ.”